休士頓全僑健康日 9月16日登場

全僑健康日是數十年以來為了關注休士頓地區華人的身體健康而聨合相關社團及機構共同主辦。今年第33屆全僑健康日將於9月16日上午九點到下午一點在僑教中心舉行。當天安排有醫學 講座和免費身體健康檢查以及流感和Covid-19疫苗的注射。

今年講座的主題是「醫院資源和導航系統」。很多民眾對選擇醫院的時候往往不知所措，一堆問號出現在惱子！哪一所醫院會接受那一種保險？辦理住院或檢查需有那些註冊的步驟？如何知道醫院是否有特殊情況可以申請補助？如何了解每所醫院的特有的專科？語言無法溝通怎辦？這都是大部民眾所接觸到的問題！

主辦單位將邀請Methodist Hospital, Harris Healthcare System、Memorial Hermann Southwest Hospital和其它醫院，為大家介紹他們醫院有那些資源和講解對幫助病人的導航系統。

當天還提供免費的健康檢查包括：血糖的篩檢 、膽固醇的篩檢、血壓的測量、注射流感疫苗 、注射二代新冠疫苗追加劑、肝炎B和C篩檢、心電圖檢查、腸道健康糞便檢查FIT kits、登記子宮頸的細胞檢查、登記乳房X光檢查。

民眾是否有任何身體健康的疑問？或者身體不適而無法確認應該看那門專科？主辦單位將提供各醫學專科醫師為你解答疑問。醫師諮詢包括：過敏與免疫學科、腫瘤科、婦科、家庭醫學科、腎臟科、心臟科、牙科、小兒科、內科以及中醫等。

第33屆休士頓全僑健康日，日期：9月16日，時間：上午9:00到下午1:00，地點：僑教中心 10303 Westoffice Dr., Houston, TX 77042。