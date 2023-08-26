中國人活動中心 將辦休士頓中秋晚宴

中國人活動中心舉辦「中秋節慶晚宴」記者會。（記者封昌明／攝影）

一項由中國人活動中心及大休士頓 地區60餘個由華人 主團共同主辦的「中秋節慶晚宴」即將在9月17日在休士頓的Westin Galleria Hotel登場，該活動籌委會8月6日在中國人活動中心舉行記者會對外說明籌備進度，並呼籲全僑共同支持。

晚宴主席楊寶華表示，過去20年來，休士頓地區華僑人數一直大幅增長。中秋晚宴將團結匯聚大休士頓及周邊城市華人華僑社團、企業、及學生學者聯誼會等60多個社團，廣泛邀請僑團領袖和商界精英、美國主流及政界商界的友人，以及中國駐美大使館的官員，預計有約1000人參加。

晚宴將有力地彰顯大休士頓地區華人華僑團結向上，共建和諧華人社區的精神面貌，並為加強中美多方面的合作與交流做出積極貢獻。

自2000年以來，該單位每年都舉行這樣的盛大晚宴，並在晚宴上頒發「傑出的中國之友」獎項，鼓勵在政治、經濟、文化等領域為加強中美關係及傳播中國文化作出重大貢獻的個人或團體，歷屆獲得這個獎項的嘉賓有美國前總統George H. W. Bush、前國務卿James A. Baker、德州亞裔 協會主席Charles Foster、休士頓前市長Lee P. Brown、萊斯大學校長David W. Leebron、休士頓市長Sylvester Turner和火箭隊(Houston Rockets)等等。

自2014年以來，優秀華裔高中生獎學金頒獎儀式也會在晚宴上舉行。從 2022年開始，我們還增加了「華人之光」和「總統志願者服務」等獎項。「華人之光」獎勵那些勤勤懇懇辛勤工作在科技、工程、醫療、以及社區服務等領域為美國發展做出卓越貢獻的華人。「總統志願者服務」表彰那些在中國人活動中心做義務奉獻並完成總統獎標準要求的義工。

中國人活動中心是IRS 501C(3)非盈利機構，成立於1995年，服務於休士頓地區30多萬旅美華人華僑。中心的宗旨是建立社區團結互助、多元文華及藝術教育等服務機制。中國人活動中心每週都接待約3000人次，幫助了許多新移民在休士頓安家落戶。有意支持的民眾請電洽：713-772-1133中國人活動中心。