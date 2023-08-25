國泰銀行探索亞洲 東西文化交流

國泰銀行休士頓分行經理黃祖壽（圖左）、行員梁凱倫（圖右）向民眾展示如何寫毛筆。 （記者封昌明／攝影）

國泰銀行8月19日攜手亞洲協會(Asian Society)舉辦探索亞洲系列活動，休士頓 分行經理黃祖壽當日偕行員梁凱倫親往現場與民眾互動，主辦單位以生動活潑的方式將多個東方國家文化呈現在民眾眼前，讓東西文化在休士頓地區展現。

黃祖壽表示，探索亞洲通過六種獨特體驗突出五個亞洲國家，是德州唯一專門針對亞洲的互動學習展覽。該教育展覽經過多年的研究，並與眾多學者和社區合作夥伴協商，旨在激發好奇心並強調亞洲、休士頓和美國人民之間的相互聯繫。國泰銀行歡迎民眾與一起慶祝藝術、對話和思想的力量，以消除偏見並建設一個更具包容性的社會。

國泰銀行，用心成就您的精彩，逾半世紀前，為服務洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。一直以來，該行協助客人，為他們提供房屋貸款 ，紮根新土地。我們扶持他們發展企業，代代相傳。我們與客人朝着共同目標一起奮鬥，在南加州 培育並發展我們的社區。

該行與客人共同成長。國泰銀行的母公司國泰萬通金控在那斯達克上市（CATY）。超過六十家分行遍佈美國，在香港設有一家分行，並在北京、上海及台北設有代表處。該行的客人隨著時代不斷進步，信念卻始終如一。每一位都深信積極和堅持的力量；他們都全力以赴實現自己的夢想；所有人都一往無前地為美好生活奮鬥。國泰倍感榮幸，能與客人攜手共進，協助他們達至理想。

國泰銀行的服務項目有：個人銀行服務、房屋貸款、商業貸款等，該行全心全意支持客人的夢想。正如過去六十多年來的一貫承諾，顧客體驗是我們的首要考量。國泰銀行每位訓練有素的員工陪伴在客人左右，為他們量身定製產品及服務，協助他們實現夢想。休士頓分行地址：9440 Bellaire Blvd., Ste. 118 Houston, TX 77036，電話 713-278-9599。