我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

國泰銀行探索亞洲 東西文化交流

記者封昌明／休士頓報導
國泰銀行休士頓分行經理黃祖壽（圖左）、行員梁凱倫（圖右）向民眾展示如何寫毛筆。 （記者封昌明／攝影）
國泰銀行休士頓分行經理黃祖壽（圖左）、行員梁凱倫（圖右）向民眾展示如何寫毛筆。 （記者封昌明／攝影）

國泰銀行8月19日攜手亞洲協會(Asian Society)舉辦探索亞洲系列活動，休士頓分行經理黃祖壽當日偕行員梁凱倫親往現場與民眾互動，主辦單位以生動活潑的方式將多個東方國家文化呈現在民眾眼前，讓東西文化在休士頓地區展現。

黃祖壽表示，探索亞洲通過六種獨特體驗突出五個亞洲國家，是德州唯一專門針對亞洲的互動學習展覽。該教育展覽經過多年的研究，並與眾多學者和社區合作夥伴協商，旨在激發好奇心並強調亞洲、休士頓和美國人民之間的相互聯繫。國泰銀行歡迎民眾與一起慶祝藝術、對話和思想的力量，以消除偏見並建設一個更具包容性的社會。

國泰銀行，用心成就您的精彩，逾半世紀前，為服務洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。一直以來，該行協助客人，為他們提供房屋貸款，紮根新土地。我們扶持他們發展企業，代代相傳。我們與客人朝着共同目標一起奮鬥，在南加州培育並發展我們的社區。

該行與客人共同成長。國泰銀行的母公司國泰萬通金控在那斯達克上市（CATY）。超過六十家分行遍佈美國，在香港設有一家分行，並在北京、上海及台北設有代表處。該行的客人隨著時代不斷進步，信念卻始終如一。每一位都深信積極和堅持的力量；他們都全力以赴實現自己的夢想；所有人都一往無前地為美好生活奮鬥。國泰倍感榮幸，能與客人攜手共進，協助他們達至理想。

國泰銀行的服務項目有：個人銀行服務、房屋貸款、商業貸款等，該行全心全意支持客人的夢想。正如過去六十多年來的一貫承諾，顧客體驗是我們的首要考量。國泰銀行每位訓練有素的員工陪伴在客人左右，為他們量身定製產品及服務，協助他們實現夢想。休士頓分行地址：9440 Bellaire Blvd., Ste. 118 Houston, TX 77036，電話 713-278-9599。

休士頓 貸款 加州

上一則

5華人社團芝城聯合野餐 逾600人共襄盛舉

下一則

西北：全美千萬人從未陽性 卻患長新冠

延伸閱讀

國泰銀行基金會 公布20名獎學金得主名單

國泰銀行基金會 公布20名獎學金得主名單
國泰銀行總裁：fed可能再加息1次

國泰銀行總裁：fed可能再加息1次
國泰銀行總裁劉昌明：可能再加息1次

國泰銀行總裁劉昌明：可能再加息1次
美債信被降級 國泰銀行總裁：僅過渡階段 不用太擔憂

美債信被降級 國泰銀行總裁：僅過渡階段 不用太擔憂

熱門新聞

華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
百佳超市23日清晨發生大火。(消防局提供)

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

2023-08-23 09:35
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷