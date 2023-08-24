我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

Intuitive Machines可望成首家登月私企

編譯陳盈霖／綜合外電報導
總部位於休士頓的月球科技公司Intuitive Machines將於11月向月球發射太空飛行器。（Intuitive Machines）
總部位於休士頓的月球科技公司Intuitive Machines將於11月向月球發射太空飛行器。（Intuitive Machines）

休士頓紀事報報導，總部位於休士頓的月球科技公司Intuitive Machines計畫成為今秋第一家登陸月球表面的私營公司。該公司近期宣布，其名為Nova-C的三米高月球著陸艙（lunar lander）將於11月發射。該公司執行長阿特姆斯（Steve Altemus）本月13日證實，該公司確保了從11月15日開始，為期六天的IM-1發射任務。他在聲明中說「我們月球著陸艙已完成，將準備於9月交付。」

Nova-C月球著陸艙一旦運抵佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），將搭載SpaceX Falcon 9火箭發射。阿特姆斯說，「第二季度我們專注於最終組裝過程，替IM-1的發射任務做好準備。」Nova-C預計在月球南極附近的馬拉波特 A（Malapert A）隕石坑著陸，替聯邦太空總署（NASA）「阿提米絲」（Artemis）任務提供支持。著陸艙將攜帶五個NASA有效酬載（payloads）和商業貨物抵達月球表面，運行14個地球日，即一個月球日。

自2019年NASA提供Intuitive Machines 7700萬元，用於建造和發射太空飛行器以來，該公司一直開發Nova-C，在成為全球第一家登陸月球表面的私人公司競爭中處於領先。其他公司已嘗試過但都失敗。今年4月，日本的i-space公司Hakuto-R太空飛行器未能在月球表面安全著陸。此前以色列的Beresheet月球著陸艙在2019年4月的一次著陸嘗試中墜毀。

Intuitive Machines還與Astrobotic競爭。後者是另一家與NASA建立商業合作夥伴的私人企業。這家總部位於匹茲堡的公司，其被命名為Peregrine的月球著陸艙，計劃向月球表面運送11個有效酬載，原訂2022年底發射。然該著陸艙與負責運載的火箭歷經幾次延誤，待一切就緒後，該公司將擬定新的發射日期。

太空 NASA 休士頓

上一則

農場驚見40具「橫屍」 德州檢警依命案偵辦

下一則

德州農工各校 學費凍漲2學年

延伸閱讀

印度「登月艇」著陸月球 表面長這樣

印度「登月艇」著陸月球 表面長這樣
印度登陸月球南極 總理莫迪：成功屬於全人類

印度登陸月球南極 總理莫迪：成功屬於全人類
直播／全球屏息 印度「月球飛船3號」登陸月球南極

直播／全球屏息 印度「月球飛船3號」登陸月球南極
「月船3號」登月成功 印度成首個登陸月球南極國

「月船3號」登月成功 印度成首個登陸月球南極國

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
新罕布夏州熱門景點弗蘭科尼亞瀑布(Franconia Falls)下的溪流。(美聯社)

全家同遊新罕布夏熱門瀑布景點 母為救失足兒子溺水亡

2023-08-16 16:42

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹