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德州農工各校 學費凍漲2學年

編譯胡立宗／綜合報導
德州農工大學一景。（取自德州農工大學臉書帳號）
德州農工大學一景。（取自德州農工大學臉書帳號）

德州農工大學校董會本周投票通過，各校區的大學生學雜費將凍漲兩個學年。此一決議源自於農工大學之前與德州議員達成的協議，換取對職員保險、退伍軍人福利與其他方案的10億元經費。

議員當時的要求是，如果校方同意Senate Bill 17與18成案，就會給予校方一定金額的補助。SB 17要求德州的公立大學解散多元、平等、兼容（DEI）辦公室；SB 18則要求校方可以以不適任或道德敗壞開革終身職教授。兩項修正案已經由州長簽署生效。

德州農工大學大學城校區（College Station）的大學部本州生學雜費為1萬1550元，不過德州農工大學副校長Laylan Copelin已經表態，其他校區也將凍漲。

德州農工大學的11個校區為，校本部、草原景觀市校區（Prairie View）、康莫斯校區（Commerce）、Tarleton State University、西德州農工大學、Kingsville校區、基督聖體市校區（Corpus Christi）、德州農工國際大學、德克薩卡納校區（Texarkana）、中德州校區與聖安東尼奧校區。

德州 投票 保險

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