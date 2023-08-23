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冒充警車閃燈 男子被捕入獄

編譯林思牧／綜合報導

28歲的西語裔男子在自己的車上裝警燈，但夜路走多了總會碰到鬼，他被聖安東尼奧市警局逮捕後，保釋金商店替他墊了1萬元交保，但日前商店收回保釋貸款，這名違法犯紀的歹徒重回拘留所，保釋金被升到2萬元。

今年4月24日晚間，聖安東尼奧市警局反幫派小組探員(SAPD Anti-gang detectives)開著一輛沒有註記的警車在市區巡邏，接著後面來了一輛黑色的車輛，那輛車閃起紅色與藍色的警燈。有些車輛是裝有閃燈的，譬如道路工程車閃橘燈，救火車和救護車閃紅燈和白燈，但法律規定只有執法人員的車輛可以閃紅燈和藍燈。

車上兩名探員以為交通警察要攔截他們，打方向燈向右靠到路邊，但閃燈的黑色皮卡卻不停下，繼續往前開並向其他車輛閃燈，原來皮卡的駕駛人只是要其他駕駛人讓路，好能快速向前進。探員向交通警察部門聯繫後，一輛巡邏車把那輛皮卡攔下。

警察檢視那輛皮卡後，發現車主把閃燈裝在車裡，位置是擋風玻璃的最上方，警察在車上還發現大麻(marijuana)。28歲的車主荷西拉米洛湯切雷西歐(Jose Ramiro Tonche-Recio)被控冒充警察(impersonating a police officer)和持有毒品的罪名，保釋金被訂為1萬元，車上的乘客羅荷里歐福羅雷斯(Rogelio Flores)被控持有毒品罪名。

一家保釋金貸款公司在次日替湯切雷西歐付了1萬元保釋金，他出獄等候審判。但上周保釋金公司向法院提出申訴，可能是他沒有依合約付分期付款的本利，因此公司不願繼續保他。法院於是發出逮捕令，貝爾縣警局(Bexar County Sheriff Office)將他逮捕送進縣立拘留所，至截稿時他還待在牢中。在警方公布的大頭照中，他把自己的姓氏刺青在額頭上。

貸款 毒品 大麻

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