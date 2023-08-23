小學生在校車上開槍 嚇壞社區

德州瑟金學區校車意外傳槍響。 (Maximilian Simson/Unsplash)

位於奧斯汀和聖安東尼奧之間的瑟金市(Seguin)，一名小學生22日(周二)清早在校車上開槍，消息傳出讓社區相當震驚，一位家長向媒體指出，沒有人在這件烏龍案中死亡受傷，實在是一場奇蹟。

瑟金市警局指出，周二清晨一輛瑟金獨立學區 的校車，已經接載了37名學生，他們都是該學區三個小學的學生，第一個下車地點是傑佛森小學(Jefferson Elementary School)，7時25分左右校車司機把巴士轉進傑佛森小學的停車場時，校車裡發出一聲巨響，司機和眾學生都嚇了一大跳。

司機轉身察看，發現一名小學生手上握著一把手槍，開槍小孩自己也嚇得發慌。司機隨即把手槍收起保管，並立即向學區和警察局報案。警方調查後指出，那名學生是在巴士的前段開槍的，子彈打在一個座位的靠背上，因為靠背裡有鋼板，子彈沒有穿過椅背，這是不幸中的大幸。

家長裴瑞茲(Jazmine Perez)接到學校打來的電話，告訴她不用擔心，沒有人在這場事件中受傷，但她心中十分恐慌，向老闆請假後打卡下班(clock out)去學校看孩子，她說這真是一場奇蹟，車上有38個人竟然每個人都毫髮無傷。

學區通訊室主任郝夫曼(Sean Hoffman)指出，這是一場極為嚴重的違規事件，市警局和學區都已開案調查，調查其間這位學生不准到學校來。

警方沒有公布這位學生的年齡或其他身分資訊，但指出學生本人因為年齡太小不會被控罪，但學生的家長可能會被控罪，另外，槍枝的註冊人必須負最大的責任。

學區藉這個事件特別提醒家長，每天上學前給孩子背包裡的東西檢驗一次，不要把違禁物品帶到學校，包括槍枝、刀械、毒品 、處方藥物或任何會對孩子或同學造成傷害的東西。