奧斯汀台灣美食嘉年華 千人擠爆

廚藝教學示範與觀眾互動。(奧斯汀台中姊妹市協會提供)

由僑委會主辦的台灣美食巡迴展，第二站，於8月19號在奧斯汀亞裔 資源中心以台灣美食嘉年華的形式隆重推出， 來自台灣的兩位知名主廚張克勤， 路凱源用他們在各種國際比賽得獎的冠軍烹調手藝，展現台灣特有的夜市小吃美食，吸引了主流社會及台灣僑社將近千人來參加，將亞裔資源中心擠的滿滿的，觀眾耐心的排隊等待購買，他們內心充滿期待的，兩位主廚親手烹飪的台灣小吃。

奧斯汀的台灣美食巡迴展，由奧斯汀台中姊妹市協會協辦，會長姚東權說，主廚在奧斯汀推出的五道菜和在第一站休士頓 巡迴時，展現的幾道菜，完全沒有重複，奧斯汀是以台灣小吃為主，展現夜市風情的美食，以逛夜市，園遊式的方式，輕輕鬆鬆，一邊逛一邊吃，享受一個美好的下午。

兩位主廚提供了具有台灣夜市特色的5道名菜，台式刈包，士林生炒花枝羮，台式香香鹹酥雞，蝦仁滷肉飯和台南義豊冬瓜鮮奶。這也展現了兩位主廚精湛的廚藝，能夠配合當地的風情，做出不同風格的菜餚。 這個美食展也得到奧斯汀幾家台灣僑營美食餐廳的大力贊助。

奧斯汀餐廳共襄盛舉

奧斯汀當地 Coco Cafe 提供了三道台灣小吃，肉員，筒仔米糕和素炒米粉，其中素炒米粉是兩位主廚在 Coco Cafe 的廚房炒岀來的。另外本地著名的 龍門客棧（Chinatown Restaurant)也提供了他們的 點心名菜，蝦仁豬肉燒賣。冷飲方面，奧斯汀的茶飲專賣店，Teapioca Lounge 提供了他們公司的五種不同口味的奶茶冷飲。總共十道美食，讓觀眾大飽口福。

會場中除了美食攤位之外，還有四個文化攤位，一個是奧斯汀台中姊妹市的展位，由 FASCA 學生負責設計和製作，展出台中和整個台灣亮麗的文化特色，此次展位還加設台灣加入聯合國 的訴求。僑教中心還帶來了兩尊三太子，在會場中出巡，讓場子熱鬧了不少，也受到許多小朋友的喜愛。另外還有好消息書院的展位，佛光山香雲寺的展位，和慈濟的展位 ，都吸引人很多人的駐足觀看和詢問。

美食展的重頭戲，美食示範，是由路凱源主廚示範他的拿手好菜，蝦絲韮黃兩面黃，這是一道色香味俱全的名菜，在路主廚的巧手和詳細的講解之下，再透過翻譯周美青生動的介紹，吸引了在場很多主流人士的注意。而張克勤主廚則以講故事的方式，向觀眾介紹了他們今天精心製作的五道菜，這些菜都擺在前台給觀眾觀賞和拍照。讓觀眾不僅品嚐到了美食，更聽到了這些台灣小吃的動人故事。真是有吃的又長知識了。

賴清陽，李迎霞夫婦贊助

另外本活動的贊助者之一，在奧斯汀經營旅館業者，賴清陽，李迎霞夫婦不僅贊助兩位主廚的旅館住宿費用，另外還提供兩張 Holiday INN 旅館 的免費住宿券，做為抽獎獎品給主辦單位的抽獎活動，抽獎獎品還有一些是台中市政府提供給姊妹市協會的一些台中名產，像是，太陽餅，鳳棃酥，小林煎餅，紅茶，烏龍茶，台中市風景名信片等等禮品，給觀眾抽獎，很多觀眾在品嘗美食之餘，還能幸運的抽中大獎抱著奬品回家，簡直高興透了，大呼不虛此行。

出席活動的貴賓有休士頓僑教中心王盈蓉主任，黃依莉副主任，前德州州議員Elliott Naishtat, 奧斯汀國際姊妹市主席，Kristie Bryant, 還有社區領袖，Victoria Li, Betty Huang, 台灣商會會長廖施仁，龍吟合唱團團長畢德蔚，中華聯誼會會長陳兆香，佛光山香雲寺許綉琴督導，好消息學院校長 Kevin Hsu. 會中並由奧斯汀國際姊妹市主席，Kristie Bryant 市長頒發榮譽市民証書給兩位主廚。王盈蓉致詞時表示台灣政府對僑胞的關心，並期待在全球僑胞的努力下讓世界能夠看到台灣的自由民主，和多元文化，並能支持台灣加入聯合國。