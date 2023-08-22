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「這是什麼」女子住家附近拍到神秘動物

編譯陳盈霖／綜合外電報導
一德州婦女請廣大網友識別在自家附近拍攝到的神秘物種。（Tina Kahlig）
一德州婦女請廣大網友識別在自家附近拍攝到的神秘物種。（Tina Kahlig）

眾生相（People）雜誌報導，德州居民卡利格（Tina Kahlig）日前分享在她家附近用鏡頭捕捉到的一種「神秘動物」。她告訴KENS 5電視台，稱在德州希爾鄉村（Hill Country Village）拍攝到這隻動物時感到震驚。

「我從屋裡向院子裡望去，我看到一隻動物在那，我想，哇，那是什麼」卡利格告訴媒體。她說，她看見牠在院子內走來走去，停下來吃一些從附近灌木叢中掉下來的漿果，之後這隻神秘動物消失了。卡利格在Next Door應用程式上分享這隻動物的照片，詢問廣大的網友「究竟是什麼物種」。

官員告訴KENS 5，當地有個傳說，說一隻山獅在希爾鄉村地區徘徊，但這種貓科動物從未被記錄在案。一些人冒險猜測這種生物是神秘的，有人開玩笑稱，該物種是拉丁美洲傳說中的吸血怪「卓柏卡布拉」（chupacabra），被美國歷史博物館描述為「長著尖牙的野獸，眼睛發紅。」她也表示，有些人認為該動物看起來像狼和狗的雜交品種。

聖安東尼奧動物園哺乳動物主任馬爾斯塔夫（Rachel Malstaff）則認為該物種看起來像狗或土狼。動物園兩名獸醫也同意，並補充說可能是一隻有皮膚問題的狗。

這並非德州人第一次請大眾幫忙解答這種奇怪物種。今年4月，德州米慎（Mission）的本特森-里奧格蘭德河谷州立公園（Bentsen-Rio Grande Valley State Park）請網友幫忙識別遊客用相機拍到的神秘動物。照片中是一隻毛茸茸四足矮胖生物，正嗅著地面。許多回覆帖子將該物種識別為獾。

德州 動物園 博物館

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