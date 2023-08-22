史努普狗狗音樂會 16人熱壞送醫

休士頓北郊的伍德蘭茲(Woodlands)，19日(周六)舉辦饒舌歌手「史努普狗狗」(Snoop Dogg)的音樂會，當天下午的氣溫超過100度，因為是半露天場地，有25人出現身體不適的問題，其中16人須要送醫急救或觀察。

這座名叫「辛西亞伍茲米契爾涼亭」(Cynthia Woods Mitchell Pavilion)的場地，設有很多大鋼樑，每到有活動的時候，鋼樑上掛起各種顏色的大塑膠布，可以遮陽擋雨，只要不是大風暴來襲，活動仍可以照常進行。但周六那天氣溫實在太熱，主辦單位雖然用了大架的風扇，還是有一些觀眾熱得受不了，有16個人必須求醫，另有一些人當場得到醫護人員的照應。

到音樂會的觀眾是自願去的，但有很多人是必須大暑天在戶外工作的，他們不能說今天天氣太熱，我不要出門，郵差就是其中之一。聖安東尼奧地區的郵差，20日(周日)在阿拉莫郵局(Alamo Branch)前面舉牌示威抗議，郵差組織的領導人赫南德茲(Homer Hernandez)發言，指責郵局的上司不盡責任，許多飲水機壞了很久也沒修理。

許多郵差指出，德州 今年從春季就開始暴熱，郵局因為人手不足，多數郵差不是一天送信8小時，而是9-10小時，這種氣候中郵局應該每天給郵差提供冰過的瓶裝水。過去幾星期郵差已經示威過幾次，阿拉莫分局目前給郵差提供冰過的瓶裝水，周日的示威中市長奈倫伯格(Ron Nirenberg)也來給郵差打氣。

媒體向中德州的郵政 局詢問時，郵政局主管對郵差的指控相當不滿，郵局為此發布書面聲明，指責赫南德茲所言不實，絕大多數的飲水機都在正常運作，少數有問題的會盡快修復，而且提供冰過的瓶裝水並不在郵局的預算 中，等飲水機修復以後不會再提供瓶裝水。