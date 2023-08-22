我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

彌補未繳的汽油稅 州府每年對電動車主加徵200元

編譯陳盈霖／綜合外電報導
新法之下，德州電動車駕駛每年需額外繳交200元。(NBC 5）
新法之下，德州電動車駕駛每年需額外繳交200元。(NBC 5）

德州紀事報報導，今年早些時候，德州議會通過SB 505法案，要求電動車車主註冊或更新註冊時繳納費用，自9月1日起，德州將開始向電動車駕駛每年收取額外200元費用。

立法者指出，此法主要是電動車駕駛並沒有向一項幫助德州道路建設和維修的基金繳納應有份額。對那些購買新電動車，須先支付兩年註冊費或400元者來說，成本尤其高。

德州相關單位在2020年一分報告中估計，每一輛電動汽車取代燃油車時，德州每年平均損失聯邦和州汽油稅200元。汽油稅歸「德州公路基金」（State Highway Fund）所有，德州交通廳稱其為「主要資金來源」，但電動車駕駛無需繳納，因他們不使用汽油，然他們也會在公路上駕駛。

目前電動車僅佔德州汽車的一小部分，從2016年8397輛增加至2022財年的10萬5807輛，佔註冊車輛不到1%，但預計此一比例會增加。

許多環境和消費者權益倡議者同意立法者觀點，但此法仍存在爭議。有人認為州政府應將費用訂低些，僅彌補州稅損失，其他人認為德州不該收取任何費用，因電動車有助減少導致氣候變化的溫室氣體排放。

德州電力運輸資源聯盟（Texas Electric Transportation Resources Alliance）執行主任史密斯（Tom "Smitty" Smith）主張根據每一位電動車駕駛的里程數收費，這是更好評估汽油稅方式。

德州電動車激勵措施有限，每兩年替多達2000輛新的氫燃料電池、電動或混合動力車提供高達2500元退款。德州公共公民辦公室主任薛利（Adrian Shelley）建議擴大這部分退款。

德州 電動車

上一則

休士頓8月20日高溫破114年來紀錄

下一則

華府中校教師研習 王怡閔創意紙盒受歡迎

延伸閱讀

全球最大3D打印社區在德州 房價47.5萬元起跳

全球最大3D打印社區在德州 房價47.5萬元起跳
缺老師…明州公校提供1萬元獎金求才 德州培訓大學生有薪實習

缺老師…明州公校提供1萬元獎金求才 德州培訓大學生有薪實習
收錢做假檢查 公共安全廳2人被逮

收錢做假檢查 公共安全廳2人被逮
砸12億 聯邦「二氧化碳捕捉工廠」 落腳德州、路州

砸12億 聯邦「二氧化碳捕捉工廠」 落腳德州、路州

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬