收錢做假檢查 公共安全廳2人被逮

德州公共安全廳兩名人員因涉嫌製造虛假汽車排放檢測，遭有關單位逮捕。(NBC電視台）

NBC 5電視台報導，德州 公共安全廳（Texas Department of Public Safety，DPS）兩名人員日前遭到逮捕，他們被指控收受現金，讓汽車排放檢測 站進行虛假的汽車排放測試，相關單位並拘留另外九人。

該單位18日向NBC 5調查頻道提供聲明指出，在對非法的「乾淨掃描」（Clean scanning）進行內部調查後，兩名人員因涉嫌參與有組織犯罪活動被捕。所謂乾淨掃描是一種方式，亦即在進行車輛排放測試時，將甲車的車輛識別號碼（VIN）輸入電腦紀錄，實際排放測試則在乙車上或使用模擬器進行，從而使甲車以欺詐性方式通過排放測試。

DPS告訴NBC 5調查頻道，公共安全廳正進行一項調查，所屬監管服務單位（Regulatory Services Division）對德州各地檢測排放機構進行多次行動後逮捕這些員工。據信這些地方有類似的非法活動，因而受到RSD、公共安全廳刑事調查部門（Criminal Investigations Division）和德州公路巡警局（THP）等相關單位監視。

安全廳表示，4月26日他們在達拉斯檢測站逮捕五人，調查人員隨後從這些人中獲悉，該檢測站某人向兩名安全廳人員支付酬金，幫助他們避免被發現。

這兩名涉案人員18日被德州州警（Texas Rangers）逮補，被指控參與有組織犯罪活動，他們均遭停職，等待刑事和行政調查結果。安全廳說，另外四名非該廳員工當天也被拘留，可能面臨指控。

安全廳在聲明中表示，「安全廳努力保持員工最高誠信，將對參與任何類型犯罪活動者提起訴訟，他們也將繼續與相關單位密切合作，確保並制止所有非法活動。」至於乾淨掃描調查仍持續進行中，安全廳預計將有更多人被逮補。