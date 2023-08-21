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襲警犯被圍捕又開槍 對峙4小時投降

編譯林思牧／綜合報導
開槍傷警的斯格林終被逮捕。（KSAT電視台畫面）
開槍傷警的斯格林終被逮捕。（KSAT電視台畫面）

休士頓地區日前發生警察遭人開槍打中的事件，警方查出嫌犯是誰後，三名警察前往進行逮捕，卻都被嫌犯開槍擊中，許多個警政單位派出大批人員把公寓團團圍住，嫌犯跟警察對峙四個多小時後投降。

哈里斯縣警局指出，16日晚間7時39分，一名警察在格林斯河口(Greens Bayou)附近的家宅路(Homestead Road)上攔截一輛藍色福特休旅車，卻遭車上的人開了兩槍擊中胸部，那輛車隨即逃逸，受傷的安德森警員(Deputy Joseph Anderson)被醫療直升機送到醫院動手術，他的傷勢相當重，但已無生命危險。

當晚11時30分左右，縣警局在X(過去叫推特)上發布「藍色警訊」(Blue Alert)，並且列出兩名嫌犯：34歲的泰倫格林(Terran Green)與37歲的詹姆斯格林(James Green)，艾伯特州長宣布2萬元懸賞，聯邦調查局FBI也祭出2萬元懸賞，犯罪制止者(Crime Stoppers)也提供5000元。

17日警方查出那輛車的註冊地址，兩名聯邦警局(US Marshall Services)和一名縣警局的警察聯手前往Silhouette Ridge的公寓住宅區盯梢，後來有一名女子帶著兩個小孩從一間單位出來，警察問她泰倫格林是否在公寓裡面，女子說「是」。

三名警察正走向那間單位時，公寓裡傳出槍響，一位聯邦警察小腿中彈，另一位聯邦警察上臂遭彈片(shrapnel)擦傷，縣警局的警察胸部中了兩槍，但他穿了防彈背心保住一命。各級警政單位出動大批員警支援，把那個公寓區團團圍住，稍後那間單位的窗戶冒出煙霧，嫌犯似乎在屋裡放火，但過了一些時候煙霧消失了，嫌犯與警察開始對峙。

特殊武器小組SWAT後來出動一個叫「The Rook」的小型遙控車輛，車的前方有一根又粗又大的鐵柱，可以用來把門撞破。車闖入公寓後，操縱員用車上的攝影機觀察內部的狀況，車向泰倫格林前進，把他逼到牆角不得動彈，這時他向警方宣告棄械投降，那時已到晚間12點左右，警匪對峙了四個多小時之久。

警察叫他騎在那根大鐵柱上，操縱員把車慢慢退出公寓，警方公布的視頻上，光著上身的嫌犯趴在大鐵柱上，他身上有好幾個綠色雷射點，那是狙擊手瞄準的雷射聚光點，如果扣扳機子彈就會擊中那一點，這種奇景過去很少出現在新聞中。

泰倫格林已被控三項意圖謀殺執法人員的重罪名，經方已跟詹姆斯格林面談過，目前還沒有對他提控。

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