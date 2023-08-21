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威脅川普案法官 女子被捕不准交保

編譯林思牧／綜合報導
威脅法官的比蓋爾許萊遭警方逮捕。（德州公共安全廳）
威脅法官的比蓋爾許萊遭警方逮捕。（德州公共安全廳）

位於休士頓南邊約25哩的奧文市(Alvin)，43歲的白人女市民艾比蓋爾許萊(Abigail Jo Shry)被控在8月上旬對「川普干涉2020年大選案」的法官做死亡威脅，她14日過堂時被法官宣告不准交保。

川普被起訴以後，電腦隨機抽籤選中女法官湯妮雅查特坎(Tanya Chutkan)為該案的主審法官。根據國土安全部(Department of Homeland Security)向德州南區聯邦法庭所提的文件，許萊在8月5日晚間約7時50分打電話到查特坎法官的華府辦公室，當時辦公室已經沒人，許萊在答錄機上留下相當長的一段話。

一開始她說：嘿，妳這個愚蠢的奴隸黑鬼(slave nigger)，我們把瞄準鏡對著妳和民主黨的一堆政客以及同性雙性變性團體LGBTQ+的人士，我們要格殺妳，妳在審理川普案的時候最好善待他，否則不但要殺妳，還要殺妳的全家人。

三天之後國土安全部的人員到許萊的家做「敲門懇談」(knock and talk)，這不是強制性的措施，但許萊顯然不認為自己做錯了任何事，她同意跟調查人員面談，而且她承認那段留言就是她說的。另外，她也承認5日那天她也給德州國會眾議員希拉李(Sheila Jackson Lee)的辦公室留下類似的威脅，查特坎法官與希拉李眾議員都是黑人。

面談後執法人員將許萊逮捕，並控以「跨越州界威脅傷害他人」(communicating a threat to injure another person across state lines)的重罪名，14日過堂時，聯邦仲裁法官山姆謝爾登(Magistrate Judge Sam S. Sheldon)宣布不准交保，並訂於9月13日為交保候傳再進行聽證，因此她至少還要先坐牢一個月。

謝爾登法官指出，許萊在過去一年中已經四次被控類似的言行，其中至少有兩次被判處坐牢30天，但她仍然一犯再犯，上一次被控罪是7月11日，交保候傳後違犯保釋條款向查特坎法官與多位民意代表發出威脅，因此決定這次不再讓她交保。

川普 眾議員 德州

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