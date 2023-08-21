我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

惡犬咬死81歲翁 狗主夫婦遭起訴

編譯林思牧／綜合報導

州議會在6月份通過的眾議會4759法案(House Bill 4759)，已被艾伯特州長否決(veto)，地方動物管制單位仍然面臨難以沒收惡犬的困境，但2月份惡犬咬死人的事件有重大進展，惡犬的兩位主人已在17日被大陪審團起訴，面臨最高22年的刑期。

今年2月24日，81歲的退伍軍人拉蒙納赫拉(Ramon Najera)帶著妻子去聖安東尼奧西區訪友，一下車夫妻兩人就被朋友鄰居的幾隻鬥牛犬攻擊，納赫拉因為傷重去世，他的妻子經過手術後逐漸康復，但那血腥的經歷讓她永記心頭，她失去了老伴如今一人獨居。

這件慘痛的事件震撼全國，州議會在上一個會期中通過了HB 4759法案，並命名「拉蒙納赫拉法案」紀念這位喪生犬口的退伍軍人，這項法案讓地方動物管制單位有較大的權力可以把威脅民眾的惡犬沒收。孰知這項聽起來是常識的法案，送到艾伯特桌上卻被他否決，令州民與動物管制單位搖頭嘆息，拉蒙納赫拉的兒子對州長此舉大表不滿。

但那件命案有重大件進展，貝爾縣(Bexar County)地區檢察官喬岡薩雷斯(Joe Gonzales)17日宣布，大陪審團已經對狗主夫婦起訴，克里斯汀莫雷諾(Christian Moreno)與艾比琳施奈德(Abilene Schnieder)沒有維護好自家庭院的圍籬，讓危險犬隻得以隨意外出攻擊長者致死，如果在庭審中罪名成立，最高可被判處22年的監禁。

納赫拉的兒子指出，很多狗主缺乏公德心，縱容犬隻威脅社區民眾的安全，州長又不肯強化法規讓狗主警惕，變成外出步行、運動、遛狗的人必須自求多福，這是社會開倒車的現象。

地方動物管制單位指出，目前社區人士對惡犬的投訴，因為人手不足只有大約一半的投訴會派員前往。據此引申，需要外出走路的人最好隨身攜帶棍棒或辣椒噴劑(pepper spray)才能稍有防護的能力。

上一則

襲警犯被圍捕又開槍 對峙4小時投降

延伸閱讀

德州孤星行動2年送出3萬無證客 首傳3歲童中途死亡

德州孤星行動2年送出3萬無證客 首傳3歲童中途死亡
布林肯會墨外長：漂浮障礙球最終會撤除

布林肯會墨外長：漂浮障礙球最終會撤除
2共和黨掌政州 協助德州防邊

2共和黨掌政州 協助德州防邊
邊界河放攔網 聯邦告德州長

邊界河放攔網 聯邦告德州長

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥