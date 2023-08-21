惡犬咬死81歲翁 狗主夫婦遭起訴

州議會在6月份通過的眾議會4759法案(House Bill 4759)，已被艾伯特州長否決(veto)，地方動物管制單位仍然面臨難以沒收惡犬的困境，但2月份惡犬咬死人的事件有重大進展，惡犬的兩位主人已在17日被大陪審團起訴，面臨最高22年的刑期。

今年2月24日，81歲的退伍軍人拉蒙納赫拉(Ramon Najera)帶著妻子去聖安東尼奧西區訪友，一下車夫妻兩人就被朋友鄰居的幾隻鬥牛犬攻擊，納赫拉因為傷重去世，他的妻子經過手術後逐漸康復，但那血腥的經歷讓她永記心頭，她失去了老伴如今一人獨居。

這件慘痛的事件震撼全國，州議會在上一個會期中通過了HB 4759法案，並命名「拉蒙納赫拉法案」紀念這位喪生犬口的退伍軍人，這項法案讓地方動物管制單位有較大的權力可以把威脅民眾的惡犬沒收。孰知這項聽起來是常識的法案，送到艾伯特桌上卻被他否決，令州民與動物管制單位搖頭嘆息，拉蒙納赫拉的兒子對州長此舉大表不滿。

但那件命案有重大件進展，貝爾縣(Bexar County)地區檢察官喬岡薩雷斯(Joe Gonzales)17日宣布，大陪審團已經對狗主夫婦起訴，克里斯汀莫雷諾(Christian Moreno)與艾比琳施奈德(Abilene Schnieder)沒有維護好自家庭院的圍籬，讓危險犬隻得以隨意外出攻擊長者致死，如果在庭審中罪名成立，最高可被判處22年的監禁。

納赫拉的兒子指出，很多狗主缺乏公德心，縱容犬隻威脅社區民眾的安全，州長又不肯強化法規讓狗主警惕，變成外出步行、運動、遛狗的人必須自求多福，這是社會開倒車的現象。

地方動物管制單位指出，目前社區人士對惡犬的投訴，因為人手不足只有大約一半的投訴會派員前往。據此引申，需要外出走路的人最好隨身攜帶棍棒或辣椒噴劑(pepper spray)才能稍有防護的能力。