休士頓中央市場 舉辦辣椒嘉年華

中央市場推出哈奇辣椒嘉年華。（取自中央市場官網）

休士頓 紀事報報導，中央市場（Central Market）第28屆哈奇辣椒嘉年華（Hatch Chile Festival）將持續至本月22日。每年8月，中央市場會全力以赴迎接這個節慶，用卡車運輸超過125噸辣椒。這裡充滿品嘗活動和烹飪課程，參加者可在此製作，以來自新墨西哥州 哈奇谷（Hatch Valley）種植的辣椒為主的特色菜餚等。

隨著中央市場帶起「8月哈奇辣椒」熱，連鎖超市H-E-B開始推出哈奇辣椒相關產品與活動。Whataburger和Pappas Burger提供哈奇辣椒漢堡，Alamo Drafthouse連鎖電影院，也替觀眾提供哈奇奶酪漢堡。

休士頓中央市場烹飪學校經理岡薩雷斯（Juan Gonzalez）表示，在這段期間，連H-E-B也效仿中央市場作法。在新墨西哥州農業廳開始幫助農民拓展市場後，這是德州 第一家銷售哈奇辣椒的零售店。「所有事情都是從中央市場開始，然後是H-E-B，讓辣椒有更廣泛的受眾。」

如今，哈奇替德州人提供的產品似乎每年增加。今年在中央市場可找到限量產品，如波本哈奇漢堡（bourbon Hatch burgers）、馬里蘭州風味哈奇蟹餅和辣椒酪梨醬等。岡薩雷斯說，「哈奇的土壤中的一種特殊成分，造就了這些美麗的辣椒，這種辣椒用途廣泛，可以用於各種類型烹調，無論甜、鹹，甚至飲料。」

但他說，幾年前提供哈奇辣椒的決定幾乎是一時興起。一開始只進貨一個小棧板的量，但該產品愈來愈受歡迎，供貨量逐年增加，且加入社區活動。

8月22日，位於韋斯特海默路（Westheimer Road）的中央市場，將舉辦鑄鐵烹飪課程，主講哈奇美食，包括炸魚、哈奇辣椒調味品等，市場還制定包含西南美食的菜單，與會者也將製作哈奇辣椒玉米麵包等。