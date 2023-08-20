我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

休士頓中央市場 舉辦辣椒嘉年華

編譯陳盈霖／綜合外電報導
中央市場推出哈奇辣椒嘉年華。（取自中央市場官網）
中央市場推出哈奇辣椒嘉年華。（取自中央市場官網）

休士頓紀事報報導，中央市場（Central Market）第28屆哈奇辣椒嘉年華（Hatch Chile Festival）將持續至本月22日。每年8月，中央市場會全力以赴迎接這個節慶，用卡車運輸超過125噸辣椒。這裡充滿品嘗活動和烹飪課程，參加者可在此製作，以來自新墨西哥州哈奇谷（Hatch Valley）種植的辣椒為主的特色菜餚等。

隨著中央市場帶起「8月哈奇辣椒」熱，連鎖超市H-E-B開始推出哈奇辣椒相關產品與活動。Whataburger和Pappas Burger提供哈奇辣椒漢堡，Alamo Drafthouse連鎖電影院，也替觀眾提供哈奇奶酪漢堡。

休士頓中央市場烹飪學校經理岡薩雷斯（Juan Gonzalez）表示，在這段期間，連H-E-B也效仿中央市場作法。在新墨西哥州農業廳開始幫助農民拓展市場後，這是德州第一家銷售哈奇辣椒的零售店。「所有事情都是從中央市場開始，然後是H-E-B，讓辣椒有更廣泛的受眾。」

如今，哈奇替德州人提供的產品似乎每年增加。今年在中央市場可找到限量產品，如波本哈奇漢堡（bourbon Hatch burgers）、馬里蘭州風味哈奇蟹餅和辣椒酪梨醬等。岡薩雷斯說，「哈奇的土壤中的一種特殊成分，造就了這些美麗的辣椒，這種辣椒用途廣泛，可以用於各種類型烹調，無論甜、鹹，甚至飲料。」

但他說，幾年前提供哈奇辣椒的決定幾乎是一時興起。一開始只進貨一個小棧板的量，但該產品愈來愈受歡迎，供貨量逐年增加，且加入社區活動。

8月22日，位於韋斯特海默路（Westheimer Road）的中央市場，將舉辦鑄鐵烹飪課程，主講哈奇美食，包括炸魚、哈奇辣椒調味品等，市場還制定包含西南美食的菜單，與會者也將製作哈奇辣椒玉米麵包等。

新墨西哥州 德州 休士頓

上一則

台灣「綠色精品」快閃西雅圖 產品吸睛

下一則

台美供應鏈論壇 台經長：互補共創雙贏

延伸閱讀

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
休士頓台灣日 台式料理飄香

休士頓台灣日 台式料理飄香
休士頓學區老師訓練營 場面混亂

休士頓學區老師訓練營 場面混亂

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水