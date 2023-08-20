砸12億 聯邦「二氧化碳捕捉工廠」 落腳德州、路州

聯邦能源部將在德州克列伯格縣興建「二氧化碳捕捉工廠。(Kleberg County網頁)

聯邦能源部 （Department of Energy）宣布斥資12億元興建兩座「二氧化碳捕捉工廠」(Carbon Dioxide Capture Plants)，其中一間是在德州 基督聖體市（Corpus Christi）南邊的克列伯格縣（Kleberg County）。

這個專案的構想彷彿是科幻小說的情節，也反映出拜登 政府對全球氣候暖化的憂慮。

能源部日前宣布撥款專案，一座工廠將建在路易斯安那州，另一座是在德州南部濱海的克列伯格縣。拜登政府與環保組織希望全球人民盡力減少排碳，但許多保守派人士與富有者似乎故意跟他們唱反調，不但不節約能源，反而反向而行，今年氣候反常的現象可能是史無前例的，許多地區人口呈爆炸性的成長，更使節能減碳的工作難上加難。

既然大眾不願支持有助環保的措施，聯邦能源部決定研發「直接氣體捕捉」DAC(Direct Air Capture)的科技，「南德州DAC樞紐」（South Texas DAC Hub）是由西方石油公司（Occidental Petroleum）與碳工程有限公司（Carbon Engineering Ltd）、沃立公司（Worley）共同執行。

二氧化碳捕捉工廠將會裝設巨大的負壓吸氣裝置（vacuum devices），把空氣中的二氧化碳吸進去與其他氣體分離，然後以高壓存進地底，這兩座工廠估計每年可以從大氣中捕捉到200萬公噸（metric tons）的二氧化碳，也就是相當於50萬輛汽車每年排放的二氧化碳量。

在能源部發布的書面聲明中，並沒有說捕捉到的二氧化碳要用來做什麼，但是有些工業原料（industrial materials）是需要二氧化碳的，譬如水泥（cement）就需要它，另外，乾冰（dry ice）基本上就是冷凍成固態的二氧化碳，當二氧化碳被冷卻到攝氏40度以下時，它就直接從氣態變成固態，不需要經歷液體狀態。