德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

8月15日晚上，華人黃彥銘（Justin Huang）一家遭遇了至暗時刻。作為家裡經濟來源的頂樑柱，黃彥銘在外出工作時突發高血壓中風 ，被直升機緊急送往路易斯安那州的一家醫院，在重症監護室（ICU）中和病魔作抗爭。

黃彥銘一家居住在德州休士頓 ，妻子余婉錚（Kate Yu）是一位全職太太，照顧著家裡的兩個孩子，9歲的喬納森（Jonathan）和6歲克洛伊（Chloe）正值童年，本應快樂的年紀，父親的突然病倒給他們一家造成了沉重的打擊。余婉錚因要在醫院照顧丈夫，兩個孩子目前也只能拜託朋友幫忙照看。

余婉錚表示，8月19日丈夫已經從重症監護室脫離生命安全，轉到普通病房。但是情況不容樂觀的是，目前他已半身癱瘓，不能行走說話，只有右手可以動。因為腦幹的溢血，醫生表示沒有辦法動手術，只能採取保守方式治療，讓其自行恢復。她強調身旁朋友也幫忙去問了休士頓當地的醫生，基本上所有的腦神經科醫生都不推薦動手術，怕傷到神經。

目前醫院醫生還對黃彥銘做一些病因檢查，判斷是否是腫瘤等因素引起的中風，但因為溢血太多，現在還判斷不出來。雖然其他指數都恢復正常，但隨時面臨溢血擴散的風險，一家人只能盼望黃彥銘的病情能逐漸好轉，之後等待他的是長期的康復治療。

但因為黃彥銘仍躺在醫院，家人正在幫他募款中，若有意願可通過Gofundme為黃彥銘一家伸出援助之手https://www.gofundme.com/f/please-help-justin-huang-and-his-family?mibextid=Zxz2cZ。