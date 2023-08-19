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刪除地產網新家圖片 華人教妙招

記者趙健／綜合報導
雖然每個網站的具體操作步驟存在差異，但基本思路都是在完成房屋所有權驗證後，刪除或隱藏房屋照片。（受訪者提供）
雖然每個網站的具體操作步驟存在差異，但基本思路都是在完成房屋所有權驗證後，刪除或隱藏房屋照片。（受訪者提供）

許多買家在購房後，都不想新房的內部照片被留在地產網上，不僅隱私被侵犯，還有安全隱患。近日，南加華人李女士就研究出一套隱藏房屋網路圖片的方法，成功將新家從公眾視野中淡出。

李女士表示，自從買房後，地產網站上的展示圖片就成了她的一塊心病。雖然房屋狀態顯示為「已售出」，但房屋內部結構仍可以被網友一覽無餘；從臥室到衛生間，真是一點隱私都沒有。 「這種感覺就好像陌生人不打招呼就能在你家逛一圈。」

經過李女士一番學習研究，她成功將房子的圖片刪除，只留下谷歌街景照片。

李女士表示，當房屋掛牌上市時，賣家經紀會將房屋的照片、平面圖等上傳到房源系統(Multiple Listing Service，簡稱MLS)中，然後再將信息分發至Zillow、Realtor及Redfin等地產網站。因此，MLS是房屋圖片輸出的源頭，在房屋成交前，一定要叮囑賣家經紀人刪除MLS上的照片。 「MLS是地產經紀間共享信息的工具，它並不對公眾開放，只有持房地產經紀執照的專業從業人員，才有權限訪問MLS系統與刪除其中的圖片。」

在房屋成交後，屋主也應再次確認各大地產網是否還留有房屋的圖片。若照片仍然存在，屋主可按以下步驟自行刪除。雖然每個網站的具體操作步驟存在差異，但基本思路都是在完成房屋所有權驗證後，刪除或隱藏房屋的照片。

Zillow

登錄zillow.com的個人帳戶，搜索房屋地址，在進入房屋詳情頁面後，在該頁面的右上角點擊「More」（更多）下拉選項卡，進入「Claim Ownership」（認領所有權）。此後，屋主需要回答一些問題以完成所有權驗證。一旦通過驗證，就可以選擇隱藏Zillow上的房屋照片。

Realtor

登陸realtor.com/myhome，輸入房屋地址進行搜索，接著按步驟完成房屋所有權的驗證。之後，再登陸realtor.com的個人帳戶，通過「My Home」（我的房屋）選項卡刪除照片。

Redfin

登陸redfin.com，進入個人帳戶的下拉選單，前往「Owner Dashboard 」（所有權顯示界面），搜索新屋並完成所有權驗證。之後，在房屋詳情頁面的圖片旁邊，點擊「Edit photos」（編輯圖片），選擇左下角的「Hide listing photos」（隱藏掛牌圖片）。

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