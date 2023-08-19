強身保健 長生學免費研習

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休士頓訊
長生學慈善基金會2023第15屆休士頓初中級班研習會，即將開課。（基金會提供）
長生學慈善基金會2023第15屆休士頓初中級班研習會，即將開課。（基金會提供）

由財團法人長生學慈善基金會舉辦之初中級班研研習會，將於2023年9月16日至9月21日，在中華文化中心舉行。此次初中級班研習會再度邀請到來自於台灣，二十多年來已在全球培育百萬學員的長生學主辦人林子珍老師，親臨休士頓開課。

歡迎民眾報名上課，本次初中級班也歡迎曾經上過課的學員再次重新複習，精進提升自己。本研習會不收取任何學費，所有的開支（場租、講義等）皆由學員隨緣樂捐。開課報名细節請到休士頓長生學網站www.csxhouston.org 報名；無法上網著請電話聯絡。

不能六天全程參加者請勿報名，因此參加研習前請慎思時間並妥當安排。上課時請學員自備紙、筆、飲水。研習期間請勿遲到或早退，非必要請不要中途請假離開，請勿帶非研習人員或幼童進入會場。老師將用中文講課，如果不懂中文，現場有英文同步翻譯。由於租用的場地座位有限，為了保證授課品質，請學友們盡快報名。無政治、宗教、商業立場。

上課地點：中華文化中心 9800 Town Park Houston TX 77036。

上課時間：

初級班：9月16日(星期六) 下午2:30pm到6:00pm

9月17日(星期日) 下午2:30pm到6:00pm

9月18日(星期一) 下午5:30pm到9:00pm

中級班：9月19日(星期二) 下午5:30pm到9:00pm

9月20日(星期三) 下午5:30pm到9:00pm

9月21日(星期四)下午5:30pm到9:00pm

報名網址: www.csxhouston.org，電話：832-687-7644，聯絡人：王嘉琪。郵件地址: [email protected]

休士頓

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