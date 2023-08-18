我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

德州人語／開放心態迎接無人車時代

德州人語
德州人語
德州人語

加州公用事業委員會（CPUC）日前批准了舊金山無人駕駛計程車可全天提供收費服務的立法。這項投票為無人車商用化舖平了道路，宣告無人車時代已經來臨，具有里程碑意義。問題是，人們有沒有準備好迎接這項科技革命？

自從汽車發明以來，無人駕駛車輛就一直是人類的夢想。中國作家葉永烈1961年創作的科幻小說「小靈通漫遊未來」裡，無人車就是未來人類日常生活的一部分。書中對未來世界無人車的描寫，與我們現在看到的無人車很接近。從科幻變成現實，只用了60多年。

隨著科技發展，尤其是近年人工智慧AI科技取得突破，無人自駕車有了很大進步。科技巨頭無論是特斯拉、蘋果、Google還是百度、華為，都將無人車技術作為研發重點。掌握了無人車技術，就占領了新一波科技革命的至高點。

無人車的好處很多，為人們出行提供很大便利。但是，正如所有新事物剛誕生時那樣，站在無人車時代門檻上的人們，對這項新事物也難免有各種懷疑和反對聲音。就在加州公用事業委員會討論批准舊金山無人車服務的會場外，就有不少民眾集會抗議。

目前反對開放無人車服務的意見主要包括民眾擔心安全問題。網約車計程車司機擔心無人車影響生計。警察和消防部門也反對，因為擔心無人車事故增加執法管理成本。

事實上從安全性來說，無人車至少在某些方面比有人駕車更安全。正如業者所說，無人車不會酒駕，不會分心，不會疲勞駕駛，不會路怒。至於部分職業被無人車取代，這是新事物取代舊事物過程中必然會發生的。正如以前汽車取代馬車，很多與馬車相關職業都已經徹底消失。自從手機普及以來，有線電話和電報行業也正在消失。

從Cruise和Waymo兩家公司自駕車在舊金山有限營運情況來看，主要負面反應是無人自駕車時常在路上意外停車，造成交通擁堵，必須出動警消人員疏通道路。還曾發生無人車拋錨擋住值勤消防車長達十分鐘。這也是警消部門反對無人車商業化運營的主要原因。

這種現象，一方面說明無人車技術還不夠完善。另一方面也與舊金山市特有的複雜路況有關。在舊金山開過車的人士都知道，舊金山是名副其實的山城，很多道路都有坡度，狹窄曲折，車流量多，交通管制也很多，即使對人類司機也是挑戰。

無人車駕駛軟件在路上若遇到模型訓練時沒有碰到過的特殊情況，就會不知所措，只能啟動安全機制，拋錨等待指令。日前舊金Outside Land音樂節期間，更發生疑似因遊客大量使用手機造成頻帶滿負荷，附近的部分自駕車收不到信號而停駛。這些問題都暴露了無人車的短板，有待改進。

最早的汽車也不完善，很多時候還不如馬車。儘管還存在這樣那樣的問題，無人車是大勢所趨，就像過去汽車取代馬車一樣，不以人的意志為轉移。隨著技術進步，無人車必然會越來越完善。我們有幸生活在高科技時代，就應該以開放的心態迎接新事物。

自駕車 舊金山 加州

上一則

付訂金租房 入住竟成侵占犯 原來碰到假屋主

下一則

台灣美食講座 主廚教做綠豆糕

延伸閱讀

賴副總統快閃舊金山 僑胞：40多年來最盛大僑宴

賴副總統快閃舊金山 僑胞：40多年來最盛大僑宴
過境金山 賴清德：中國不必把過境當文攻武嚇藉口

過境金山 賴清德：中國不必把過境當文攻武嚇藉口
入學率低、教師短缺… 校監：學生返校 金山學區挑戰多

入學率低、教師短缺… 校監：學生返校 金山學區挑戰多
舊金山聯合學區缺600多教師 不排除併校區、關校園

舊金山聯合學區缺600多教師 不排除併校區、關校園

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下