台灣美食講座 主廚教做綠豆糕

「綠豆糕」DIY教學 (左起: 路凱源、黎淑瑛、蕭伊芳、王盈蓉、張克勤)。（僑教中心提供）

為推廣台灣美食國際化，協助僑營餐飲事業發展，僑務委員會「2023年台灣美食國際巡迴講座」美南線主廚張克勤及路凱源8月15日來到休士頓 地區i僑卡特約商店Hilton Garden Inn進行示範教學。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、哈里斯縣法官張文華、世華工商婦女企管協會美南分會會長何真、名譽總會長黎淑瑛與理監事，以及休士頓僑領等近百人參加這場夏之饗宴。

蕭伊芳表示，僑委會遴派優秀主廚到美南地區進行巡迴講座，除推廣台灣家鄉料理好滋味之外，也讓海外僑胞一解鄉愁，前一晚Taste of Taiwan台灣日活動相當成功，獲主流人士一致讚賞，非常謝謝世華美南分會團隊協助舉辦晚宴。

何真感謝僑委會及僑教中心對世華團隊的信賴，願意將疫情後台灣美食國際巡迴講座美南線的首場活動交給她辦理，她也對世華美南分會全體理監事出席協助當晚活動表達謝意，同時也謝謝美國味全公司德州 總經理李樂罡提供晚宴食材。

王盈蓉感謝何真及世華美南團隊的協助，經過五個多月與台灣主廚的聯繫，休士頓三場活動終於圓滿完成，希望藉由世華女 性力量—休士頓最美的一道風景線，將台灣美食推展到全球，宣揚台灣文化軟實力，凝聚僑胞對國家的向心。對於Hilton Garden Inn負責人黎淑瑛開放廚房及提供場地致上謝忱，隨後並請蕭伊芳頒發僑務榮譽職聘書予新聘僑務諮詢委員林富桂。

2位主廚發揮世界級金牌廚師實力，運用當地食材準備四道台灣特色菜餚，包含「小滿漢九宮格」、「台式雞絲涼麵」、「味增豆腐雲吞湯」、「楊枝甘露凍」等美食供現場來賓品嚐，其中精緻的「小滿漢九宮格」這道創意料理就包含九道菜，相當耗費心力，然而卻完美將美學及美食結合在一起，讓在場嘉賓莫不嘖嘖稱奇。主廚們最後也特別加菜，舉辦隱藏版美食「綠豆糕」DIY現場教學，現場交流互動踴躍，頓時讓晚宴氣氛達到最高點。