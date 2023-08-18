帶刺浮球障礙鏈 8成入侵墨國

美墨國際邊界暨水域委員會公布2023年7月23日的空拍照片，顯示浮標（黃點）與定錨點（黑色）已經越過美國邊界。（取自國際邊界暨水域委員會）

美國與墨西哥 的國際邊界暨水域委員會（International Boundary and Water Commission）15日公布最新調查結果，德州 為了防堵非法移民 在格蘭德河上設置帶刺的浮球邊界障礙（buoy barrier），有高達79%在墨西哥境內。聯邦政府已經指控德州此舉越權，墨西哥本來就反對的立場也將更為強硬，德州州長艾柏特的自行其是恐將面臨更多挑戰。

調查發現，德州在伊戈帕斯（Eagle Pass）附近河道設置的995呎的浮球障礙界欄，其中787呎（79%）事實上位於墨國境內，208呎才在美國這邊，因此德州自設的浮球界欄已經越界。在界欄設立後持續傳出移民溺死，墨國早就已經表達過不滿，8月初再度發生意外後，墨方又指責界欄妨礙搜查，不過德州公安廳強調，初步跡象顯示，偷渡客是在上游溺死後漂到界欄區的。

艾伯特向來主張總統拜登領導的聯邦政府對移民問題放任不管，因此德州必須自行防制移民進入。在設置浮標界欄之前，德州已經動用警力驅趕移民，以及將移民送到民主黨執政之地。不過，聯邦主張，界欄屬於聯邦管轄的外交事務，德州無權自行設置，並由司法部控告德州，奧斯汀的聯邦地區法院預定8月22日開庭，邊界委員會的認定將替聯邦主張再添證據。