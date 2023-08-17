華人社區8月23日辦阿茲海默症座談

中華文化中心誠邀休士頓 的華人 社區參加于8月23日舉行的社區座談會，了解有關阿茲海默症 、痴呆症和記憶力喪失的知識，並探討如何更好地為休士頓的華人社區提供服務。座談會提供了讓參與者就這種疾病提問，分享個人經歷，了解可用資源並發現志願的機會。

與其他族裔背景的長者一樣，華人老年人面臨著一個公共衛生危機，因為年齡是阿茲海默症的主要風險因素。

阿茲海默症協會的首席多元化、公平性和包容性主任Carl V. Hill博士表示，為了提高患有阿茲海默症或其他痴呆症的弱勢群體的健康，我們需要提供優質的照護和支持。然而我們只能接觸到一小部分受阿茲海默症和其他痴呆症影響的人，這必須改變。為了擴大我們的努力，我們致力於為少數族裔的群體提供與其文化相關的資源和信息，而這個起點就是進入不同文化背景的社區裏做推廣。

由阿茲海默症協會主辦的社區座談會，將家庭與致力於此領域的工作人員和志願者聚集在一起。該活動免費對外開放，主講語言為英語，文化中心將根據需求提供中文翻譯服務。欲報名或了解更多詳情，請致電800─272─3900或訪問bit.ly/CHINESEALZFORUM。

阿茲海默症協會致力於結束阿茲海默症和所有其他痴呆症的問題——通過加速全球研究、推動風險減少教育和早期檢測服務，並提供最優質的照護和支持。我們的願景是建立一個沒有阿茲海默症和其他痴呆症的世界。請訪問alz.org或致電24小時的支援熱線800－272－3900。

作為阿茲海默症協會的75個分會之一，休士頓和德州東南分會面向所有患者及其家人和照顧者提供有關阿茲海默症和其他痴呆症的資訊、教育和支援。網址：www.alz.org/texas。

日期：2023年8月23日（周三）上午10時至下午12時。

地點：中華文化服務中心 9800 Town Park Dr. Houston, TX 77036 二樓茶室，C座209室。

聯絡人：Adrianne McGee，項目經理：[email protected]，713.314.1342