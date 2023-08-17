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休士頓台灣日 台式料理飄香

【休士頓訊】
外國友人學習如何享用道地台啤、珍奶及台式佳餚。（僑教中心提供）
外國友人學習如何享用道地台啤、珍奶及台式佳餚。（僑教中心提供）

為了讓世界看見台灣、透過舌尖認識台灣，駐休士頓台北經濟文化辦事處與世華工商婦女企管協會美南分會於8月14日共同舉辦「Taste of Taiwan」活動，邀請當地主流人士與僑界領袖一同品嘗由僑委會「2023年台灣美食國際巡迴講座」美南線主廚張克勤及路凱源兩人精心準備的台灣美食佳餚。

駐休士頓辦事處處長蕭伊芳感謝僑委會及世華美南分會舉辦晚宴。她說，台灣除了美食在國際間享有盛名，台灣也樂於參與國際，貢獻心力共同打造更健康、安全的世界；對此，蕭伊芳特別感謝美國長期堅定支持台灣的國際參與及民主制度，而台美的緊密關係同樣展現在經貿往來，台灣不僅是美國第八大農產品出口市場，對美國牛肉的消費更是超過東南亞國家的總和。

兩位主廚則介紹如何運用當地食材製作道地台灣家鄉味，並準備「古早味紅糟肉」及「新寶島牛肉」等具代表性的美食供現場來賓品嚐，應邀出席的美國國務院外國使領館管理處駐休士頓分處處長Katherine Ho、德州眾議員 吳元之（Gene Wu）、聯邦參議員John Cronyn 、克魯茲（Ted Cruz）、聯邦眾議員 Michael McCaul 等選區主任、德州農工大學系統、休士頓大學、大休士頓地區投資貿易協會及亞洲協會德州中心等當地主流人士，與休士頓僑界領袖等充份體驗台式料理的好滋味，對主廚廚藝讚不絕口，並對台灣美食留下深刻印象。

2位主廚介紹台灣美食料理由陳逸玲(中)協助翻譯。（僑教中心提供）
2位主廚介紹台灣美食料理由陳逸玲(中)協助翻譯。（僑教中心提供）
蕭伊芳(右6)感謝僑委會遴派2位主廚為外國友人帶來台灣美食。（僑教中心提供）
蕭伊芳(右6)感謝僑委會遴派2位主廚為外國友人帶來台灣美食。（僑教中心提供）
Taste of Taiwan台灣日邀請佳賓品嚐國宴級的台灣料理。（僑教中心提供...
Taste of Taiwan台灣日邀請佳賓品嚐國宴級的台灣料理。（僑教中心提供）
主廚精心設計的台灣料理。 （僑教中心提供）
主廚精心設計的台灣料理。 （僑教中心提供）
Hyatt Regency Hotel主廚Jacinda Lister(中)也趁...
Hyatt Regency Hotel主廚Jacinda Lister(中)也趁這難得機會切磋交流。（僑教中心提供）

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