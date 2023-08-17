休士頓台灣日 台式料理飄香

外國友人學習如何享用道地台啤、珍奶及台式佳餚。（僑教中心提供）

為了讓世界看見台灣、透過舌尖認識台灣，駐休士頓 台北經濟文化辦事處與世華工商婦女企管協會美南分會於8月14日共同舉辦「Taste of Taiwan」活動，邀請當地主流人士與僑界領袖一同品嘗由僑委會「2023年台灣美食國際巡迴講座」美南線主廚張克勤及路凱源兩人精心準備的台灣美食佳餚。

駐休士頓辦事處處長蕭伊芳感謝僑委會及世華美南分會舉辦晚宴。她說，台灣除了美食在國際間享有盛名，台灣也樂於參與國際，貢獻心力共同打造更健康、安全的世界；對此，蕭伊芳特別感謝美國長期堅定支持台灣的國際參與及民主制度，而台美的緊密關係同樣展現在經貿往來，台灣不僅是美國第八大農產品出口市場，對美國牛肉的消費更是超過東南亞國家的總和。