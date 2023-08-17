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休士頓學區老師訓練營 場面混亂

編譯林思牧／綜合報導
休士頓學區近日舉行的教師訓練營。（休士頓學區網頁）
休士頓學區近日舉行的教師訓練營。（休士頓學區網頁）

休士頓學區今年的教師訓練營(Teachers’ Professional Development)正在NRG體育館舉行，許多老師把現場混亂的照片與視頻放上社交媒體，教師工會對學區新總監又發出一波批評。

德州教育廳強制接收休士頓學區以後，派遣麥克邁爾斯(Mike Miles)為總監大力整頓，他所執行的一些新措施受到一些老師、家長與學生的抗議。早期學區老師在開學前所做的教師訓練營是在會議中心(Convention Center)舉行，學區規模擴大後改在各學校的校園中進行視頻式的遠距訓練。

邁爾斯希望所有老師都能親身參加訓練營，今年把這項活動改在NRG體育館進行，這樣他可以讓老師當面瞭解他的用心，周一周二兩天是小學老師的訓練營，周四周五則是初中和高中老師的訓練營。

周一和周二，有些老師拍下入場時人擠人的混亂場面，至少有幾百位老師在體育館的走道上等候進入會場，會議進行時有些老師沒有位子坐，他們坐在地板上聽演說，會場最前面有大螢幕，但是坐在後面的人不可能看得清螢幕上有什麼。

休士頓教師聯盟(Houston Federation of Teachers)的總裁賈姬安德森(Jackie Anderson)指出，這種情況顯然是火災危險(fire hazard)，也就是說如果發生火災，會出現群眾蜂擁往外擠的現象，並因踐踏造成死傷。

但休士頓學區在官方社交媒體上所放的照片與視頻卻表現出完全相反的景象，譬如說邁爾斯總監做開場演說時，他在台上豪邁的左手插在褲袋中，右手拿著麥克風談笑風生，前排坐在椅子上的老師不但專心的聽演講，手上還拿著筆記本努力做筆記。

學區對教師工會的批評根本沒有回應，所以雙方截然不同的說法，是因為政治鬥爭而發的？如果教師工會說的比較正確，那麼學區的照片與視頻就有粉飾太平之嫌；但如果學區的敘述比較正確，教師工會的說詞就有抗拒改變之嫌，究竟誰是誰非呢？

學區 休士頓 德州

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