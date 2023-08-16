EG.5變種傳播快 新冠病例急增

陳子平強調，目前的病例增長趨勢並未嚴重，並使用「波浪」比喻來形容病例增長的趨勢，認為感染人數不大可能超過醫療系統的負荷能力。（視訊截屏）

新冠疫情似已結束，但最新的EG.5變種又使新冠病例急劇增加。據美國疾病控制和預防中心（CDC）的資料顯示，截至7月，全美住院率上升了12.5%。少數族裔媒體服務中心日前舉辦線上會議，探討新變種的影響、秋季疫苗 接種的重要性、防疫策略，以及Paxlovid藥物的反彈效應等新挑戰。

舊金山傳染病專家陳子平博士表示，雖然住院人數有上升，但情況尚未嚴重。他使用「波浪」比喻來形容病例增長的趨勢，解釋感染人數的上升不會超過醫療系統的負荷能力，但仍需持續關注。住院率上升受多種因素影響。首先，許多人可能已接觸病毒或接種疫苗，減低感染風險。其次，處理新冠病毒的方法逐漸成熟，強調早期治療的重要性，確保病患早日獲得適當護理。此外，重症病例比例降低，部分歸因於免疫力提升和治療方法改進。

對於高溫 是否影響感染風險，陳子平說，雖然高溫和紫外線對病毒繁殖有影響，但密閉的室內聚會可能更嚴重。他也提到研究指出，常挖鼻孔可能增加感染風險，因人經常觸摸臉部。他呼籲民眾接種疫苗並保持免費提供。他重視早期檢測治療，呼籲社區和政府持續宣傳。他預測學校開學後感染可能下降，但冬季或再次上升。他敦促大眾保持警惕，接種疫苗，遵守防護措施，保障健康。

德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）解釋說，EG.5是新冠病毒變異中傳播速度最快的之一，其基因序列與原始版本相比有約100到110處不同。他進一步指出，EG.5源自於X BBB 1.9，而該變異又起源於X BBB 1.5，後者則源自於BA 2 10和BA 2.75等不同變種。由於每年新冠病毒變異約30種，所以EG.5的出現也在預期內。

紐曼指出，EG.5影響了病毒的一個受體結合點，而這是疫苗和免疫系統主要攻擊的目標之一。這意味著因應新變異，可能需要調整疫苗和防禦系統。科學家正在研發針對EG.5等變異的新疫苗版本。但該過程需要世界衛生組織的建議、美國食品和藥物管理局的審核，以及美國疾病控制和預防中心的執行。雖然現有疫苗對某些變異仍有效，專家們仍尋找更有效應對EG.5風險的方法。

范登堡大學（Vanderbilt University）醫學 院預防醫學和傳染病教授沙夫納（William Schaffner）指出，目前主要應對新冠病毒的方式是透過疫苗和特定藥物。然而，即便已經接種疫苗，仍有可能感染病毒及長期感染。雖然疫苗能減低風險，但對長期感染的原因和對策仍需更深入的研究。沙夫納提到，像Paxlovid特定藥物或許對高風險人群有幫助，但需要處理藥物之間的互動和限制，以確保廣泛應用。