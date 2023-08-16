蜆殼石油廠火災 州府索賠百萬

蜆殼石油化學廠大火，遭到德州政府求償。（Shell公司網頁）

今年5月5日，休士頓 郊區迪爾帕克(Deer Park)的蜆殼石油化學廠(Shell Petrochemical Plant)發生大火，日前德州 檢察長辦公室對蜆殼提出民事訴訟，索賠100萬元的賠償與罰款。

在那場工業意外中，有七名蜆殼的員工被送到醫院檢查，但都沒有生命危險。檢察長辦公室日前在查維斯縣法院(Travis County Court)對蜆殼提訴，理由是蜆殼公司違反了潔淨空氣法(Clean Air Act)、固態垃圾處理法(Solid Waste Disposal Act)和水質法規(Water Code)，要求蜆殼支付100萬元。

根據訴訟文件，檢方指出那場火災的濃密黑煙汙染了周圍的環境，消防隊灌救大火時所用的數百萬加侖水，跟化學汙染物混合在一起，這些大量的汙水原本必須儲藏起來，但蜆殼公司後來卻違法的把這些水釋放到一個湖泊、一個洪水儲存池(stormwater pond)和一間廢水處理場(wastewater treatment facility)，最後流放到休士頓船運航道(Houston Ship Channel)裡。

另外，休士頓經過連續15天日間最高溫 都在100度以上，國家氣象局終於預測下周二晚上起天氣會轉涼一些，而且濕度會降到30%左右，民眾殷切期盼涼爽天氣的來臨。

今年夏天破紀錄的暑熱讓休士頓市民叫苦連天，但天氣不是人可以掌控的，哀怨之餘也只能咬牙忍受。「太空城氣象」(Space City Weather)的主播伯格(Eric Berger)指出，市民聽到天氣將轉涼的消息固然欣喜，但也別把期望放得太高，畢竟夏季還有一個多月，高溫的天氣還沒有完結，但至少可以稍微喘一口氣，下周三市民起床的時候，空氣中會有一點涼意。

上一次下大雨已經是好幾個星期前的事，本周雖然可能會下雨，但雨量不會大，下周下雨的機會將增加。目前德州三分之二的地區有乾旱的情況(draught)，紓解旱情不是一波冷鋒可以達成的。