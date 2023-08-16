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奧斯汀湖快艇衝上岸 4重傷1失蹤

編譯林思牧／綜合報導

奧斯汀湖(Lake Austin)上13日(周日)發生重大傷害船難意外(mass casualty boating accident)，一艘快艇失控撞上湖畔樹木造成四人重傷、一人失蹤的悲劇，初步調查認為是船速太快引起的意外。

熱浪來襲使得那天湖上的船艇甚多，消防局指出，有人打911電話報告，有一艘快艇撞上湖畔樹木，有好幾個人受傷，急難救援人員EMS到達後給傷者進行急救，有兩人傷勢極重被直升機緊急送醫，有兩人被救護車送醫，另兩人當場包紮後回家休養，但船上原本有七人，撞船事件後一位少年不見蹤影。

截至15日發稿時，救難單位還沒有放棄希望，仍然把這位少年列為「失蹤」(missing)。根據目擊者的描述，當時這艘小艇以飛快的速度在湖面上馳騁，失事之前一艘較大的快艇掀起相當高的餘波(wake)，小艇碰上餘波後飛起失控衝向岸邊撞樹，船上的人被拋到船外。

消防局局長坎波(Ken Campbell)向KXAN電視台指出，在湖上駕船不是可以隨興而行的，當湖面上有許多船艇的時候，慢速行駛都必須小心翼翼以免碰撞，如果讓船以最高的速度飛駛，危險性會大幅升高。這艘小艇並沒有跟其他船隻碰撞，受傷與失蹤的人全來自一艘船上。

另外，在邊境的拉雷多市(Laredo)，13日凌晨1時25分左右發生單獨車輛撞牆的重大車禍。市警局指出，有駕駛人打911報警，指出在四風大道(Cuatro Vientos Boulevard)穿過395號高速底下的隧道口外面，一輛黑色的豐田可樂菈(Toyota Corolla)小轎車高速撞到路邊(curb)後飛起，隨即撞在路邊的石牆上，車子隨即爆炸起火，目擊者根本沒有機會把人救出。

消防隊隨即出動，但車子已被燒得只剩殘骸，車裡的四個人被燒得面目全非。

警方調查後在14日(周一)公布了四位死者的年齡，車子是一名15歲少女家裡的，這位少女應該是駕駛人，車上的乘客是一位17歲的少年和兩位18歲的男子，警方沒有公布死者的姓名，目前正在用DNA來確認死者的身分。

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