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華文教師研習 教學成果豐碩

【休士頓訊】
學員們細心聆聽努力學習。（僑教中心提供）
學員們細心聆聽努力學習。（僑教中心提供）

休士頓中文學校聯誼會8月4日至6日於休士頓華僑文教服務中心舉行「2023年休士頓地區華文教師研習會」，由僑委會遴聘國立台灣師範大學國語教學中心主任蔡雅薰、明道中學國際部中文學科主席林欣怡兩名老師前來授課。三天研習會由會長林琬真主持，計有來自休士頓、糖城及奧斯汀等地逾40位華文教師及校長報名參加。

林琬真歡迎美南地區中文學校老師們前來參加本年度華文教師研習會，並介紹來自台灣的蔡雅薰、林欣怡，感謝她們遠道而來分享全球最新華語文教材及教學心得。

三天密集研習課程包含全球情境下的華語文教學、華語教學的看/想/懷疑、廣告中的文化探索、Quality Talk提問教學、華語文教學中的概念運用、批判性思考技能在華語文教學中的運用、Artful Thinking賞識思維語言教學、CSI思考歷程的教學、AI美育智能文化教學（原民編織）等多樣主題，內容豐富充實，廣獲好評。

此次研習的實用內容與教學技巧讓學員們受益良多，不僅提升美南地區華文教師專業知識與教學品質，更有助海外華語文教育推廣，許多參訓的老師都表示本次課程設計及教學法相當新穎，返回課堂後馬上會將研習所學帶入教學之中，使教學內容更多元生動，並為海外華語文教育推廣共同努力。

研習會圓滿成功。 （僑教中心提供）
研習會圓滿成功。 （僑教中心提供）
王盈蓉(右二)感謝林琬真(左一)、蔡雅薰(右一)、林欣怡(左2二)為華語文教育奉...
王盈蓉(右二)感謝林琬真(左一)、蔡雅薰(右一)、林欣怡(左2二)為華語文教育奉獻。（僑教中心提供）
課堂上學員們討論踴躍。（僑教中心提供）
課堂上學員們討論踴躍。（僑教中心提供）

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