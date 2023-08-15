學校秘書侵吞公款3萬 僅判緩刑還款

休士頓獨立學區一間小學秘書侵吞財物竟縱火想轉移焦點。（示意圖，摘自休士頓學區網頁）

休士頓 獨立學區 一間小學的秘書，對「侵吞公家財物」(misapplication of fiduciary property)與縱火 (arson)的罪名與檢方達成認罪協議，她被判處五年緩刑與歸還公款，如果不按時還錢可以被判最高10年的監禁。

卡斯托瑞納-納瓦耶茲(Adriana Castorena-Narvaez)原本是貝瑞克小學(C.E. Barrick Elementary School)行政辦公室的職員，她負責保管學校活動經費，檢方認為她在前後三年的時間裡侵吞了3萬多元的公款。校長後來發現活動經費的帳目似乎常有可疑的開支，去年10月的某一天清早，校長把卡斯托瑞納-納瓦耶茲叫到校長室，向她提出幾個問題。

當天稍後學生到達學校之前，行政辦公室發生火災，消防隊很快把火撲滅，警方與消防隊調查過以後，認為那是納瓦耶茲故意放火轉移注意力的伎倆，檢方隨後對她提控侵吞公家財物與縱火的罪名，學校隨即將她解雇。

卡斯托瑞納-納瓦耶茲接受檢方的認罪協議(plea bargain)，省去庭審的程序承諾給予她輕判，法官在10日(周四)判處她兩項罪名成立，她被判處五年的重罪緩刑(felony probation)，並且必須歸還3萬7,521元給休士頓學區。

另外，德州教育廳指派的休士頓學區總監邁爾斯(Mike Miles)在10日晚間於學區理事會上發言，指出他希望改善的目標有許多是需要快速進行的，學區目前得政策上指出總監可以直接批准的專案，經費上限是10萬元，他要求把上限提高到100萬元，也就是不到100萬元的專案他可以直接核准，不需要經過理事會審核。

理事會最後核准了100萬元的上限，但社區中有些人士不滿意這種一人獨掌大權的方式，譬如柯碧納(Paula Kobina)指出，學區經費是納稅人的錢，應該要經過居民和理事會的審核才恰當。另外，那天的會議之前有學生、家長和社區人士對總監撤除部分學校的圖書館，把場地作為懲處中心的措施進行抗議。