連15天逾100度 休士頓將短暫降溫

休士頓大區15日至16日可望出現短暫降溫。（取自Visit Houston網頁）

休士頓 紀事報報導，創下連續15日超過百度高溫 紀錄的休士頓地區，終於在15日晚至16日出現短暫降溫，夜間溫度降至50多度左右，然17日溫度又將持續飆高。

蓋維斯頓（Galveston）國家氣象局將極端高溫警告（Excessive Heat Warning）延長至14日晚間9時，範圍涵蓋哈里斯縣（Harris County）和德州東南部大部分地區，各地氣溫超過105度，高溫指數（heat index）超過113度。

然一股乾燥的冷空氣預計15日晚間抵達休士頓地區，大部分地區濕度降低。太空城（Space City）氣象預報網站Space City Weather的伯傑（Eric Berger）說，「15日最高溫仍高達百度左右，天空晴朗，但空氣會逐漸乾燥，至15日晚間，溫度降至50多度左右。若想感受天氣變化，最好的選擇是16日上午日出前後。但這波降溫很短暫，令人窒息的潮濕悶熱17日又將回籠，各地高溫又會回到百度。」

儘管如此，休士頓仍可能很快會看到天氣更持續的變化。伯傑14日表示，「從模型顯示，下周有可能讓我們擺脫灼熱的模式，整體來說高壓將緩解，21日到23日有降雨機會。」

根據ABC 13電視台，休士頓地區上一個連續高溫紀錄出現在2011年8月，當時連續24天溫度超過百度。