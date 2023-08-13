要求登錄驗證年紀 成人網站狀告州政府

包括成人網站巨頭Pornhub在內的組織對德州提起告訴，稱該州新法違憲。(Getty Images)

包括成人網站巨頭Pornhub在內的一個成人娛樂倡議組織近期對德州 提起告訴。由於德州即將執行新法HB 1181，要求成人網站驗證用戶年紀，並向訪問其內容的人顯示健康警告。訴訟要求法院宣布該法內容違憲，禁止德州總檢察長執行該法。

休士頓紀事報報導，根據本月4日向德州西區聯邦法院提交的法律文件，Pornhub、言論自由聯盟（Free Speech Coalition）和其他組織稱，HB 1181以「涉嫌保護未成年人」之名，對網站實施脆弱、過於寬泛且容易被規避的安全要求，侵犯用戶憲法權利。該法於今年6月由德州州長艾伯特（Greg Abbott）簽署，9月1日生效，要求用戶使用「政府頒發的身分證明」或「商業上合理方式」來驗證使用者年紀。

該法還要求網站顯示冗長的健康警告，將色情內容描述為「潛在成癮性」和「已證明會損害人類大腦發育」等。訴訟稱，這兩種說法都是「有爭議」和「實際上是錯誤的」。

原告將德州的年齡驗證要求，描述為「實現德州聲稱保護未成年人目的最有效但也最具限制的手段」。法庭文件還指出，18歲以下的人可使用虛擬專用網路（VPNs）和代理伺服器（proxy servers），如Tor瀏覽器等進行驗證。訴訟指該法「極其模糊」，認為此類措施可能會有個資被盜或讓用戶產生寒蟬效應的後果。

德州是今年通過成人網站相關法律的六個州之一，目標是保護未成年人，密西西比（Mississippi）、阿肯色（Arkansas）、維吉尼亞 （Virginia）、蒙大拿（Montana）和猶他（Utah）等州也批准類似法案，要求對用戶進行年齡驗證，這些新法已開始在某些地區產生影響。

本月早些時候，Pornhub阻止阿肯色州 用戶訪問該網，以回應該州要求用戶通過身份證明文件驗證自己年齡的新法。該州訪問Pornhub的用戶如今進入網站後，會看見該網站母公司Mindgeek發出的消息，「雖然身分安全和合規是我們首要任務，但每次訪問成人網站都需出示身分證明並非保護我們用戶最有效解決方法。」