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世界最毒菇類「鵝膏菌」 德州也有

編譯胡立宗／綜合報導
「死亡之帽」鵝膏菌。（取自Mushroom Observer網站）
「死亡之帽」鵝膏菌。（取自Mushroom Observer網站）

鵝膏菌（Amanita phalloides），因為外型一般稱為「死亡之帽」，最近才在澳洲引發三死的慘劇。但事實上，德州也有這種外來種，而且還不少，因為無害的外貌經常被人誤認為其他菇菌而導致誤食，因此菌類學者建議。在野外採菌後，最好先找專家確認過再吃。

鵝膏菌是目前所知對人類傷害最大的菇菌 ，它們是隨著活體植物從歐洲進入美國的，德州在2012年前的30年間未曾發生過鵝膏菌致死的案例。但是德州農工大學的專家Brandi Keller指出，雖然目前的高溫與乾燥下，鵝膏菌很難大量增生，但是一旦氣溫下降、濕度增加，鵝膏菌就會在橡樹附近大量出現。

鵝膏菌的外型跟一般菇菌並無二致，除了大大圓形的傘頂外，枝幹也是綠偏白。不過當鵝膏菌腐爛時，會散發出魚腥味，經常吸引寵物吃食，因此最好注意別讓貓狗去碰任何野生菇菌。鵝膏菌的毒性來自鵝膏蕈鹼（amanitin），誤食後6至12小時才會發作，引發腹部疼痛、噁心、嘔吐，甚至可能引發器官衰竭。

因此，Brandi Keller指出，在採集野生菇菌後，如果自己不能分辨有毒或無毒，最好先問過當地專家或菇菌學會再吃。另外，就算是可食的菇菌，也可能因為採收、運輸、儲存方式的不同而引發疾病。目前雖然有研究指出，鵝膏蕈鹼可能有解毒劑，但還未經過聯邦確認。

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