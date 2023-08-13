最高時速205哩 休士頓-達拉斯擬建子彈列車

Spectrum News 1的報導中所選用美聯社攝自台灣的高鐵。(Spectrum News 1／AP Photo/Danny Zhan)

兩家鐵路公司日前宣布，將合作研擬開發休士頓 與達拉斯之間的子彈列車（bullet train），目標是最高時速205哩，從出發至到達只要90分鐘以下。

根據Spectrum News 1的報導，美鐵列車（Amtrak）與德州 中央鐵路公司（Texas Central）｜將合作研究這條鐵路的可行性，達拉斯與休士頓之間的直線距離大約是240哩，也就是洛杉磯 與賭城拉斯維加斯之間的距離，理論上如果沒有塞車，四個小時可以到達，但是曾經開車往返的人都知道，許多時候要八個小時才能抵達，對司機、乘客和車輛都是極大的負荷。

Spectrum News 1的報導中所選用的照片，是拿台灣的高鐵作範例，2005年11月6日在台南縣路段測到的時速是300公里，相當於187哩，白底加上橘色與黑色線條的子彈列車看起來賞心悅目。

子彈列車在遠東國家運用得相當成功，一個重要的因素是人口稠密、載客率高，在美國大眾運輸難以普及，洛杉磯與賭城之間的高鐵幾十年來，直到最近才稍見曙光。

2022年6月，德州最高法院判決德州中央鐵路公司可以用「強制徵收」（eminent domain）的方式取得建鐵路需要的土地，讓這個構想有了實質的突破。達拉斯市長強森（Eric L. Johnson）指出，達福都會區是全美國第四大的都會區，如果高鐵能夠建成，會讓達拉斯的未來更繁榮。

休士頓市長透納（Sylvester Turner）也大力贊同這項計畫，這個運輸案不但對經濟有益，也能夠增進人民的生活品質（quality of life）。德州中央鐵路公司的網站上指出，達拉斯與休士頓之間的交通方式，目前只有搭飛機和開車兩種，但這兩種方式各有其麻煩痛苦之處，高鐵有寬敞舒適的座位、高速上網、多種餐飲選擇，讓旅客無憂無慮的快速到達目的地，是大人、小孩都會喜歡的交通工具。

目前德州的南北要道是州際45號高速公路（Interstate 45），如果高鐵開發成功，預期I 45公路每天會少掉幾萬輛車，交通會變得順暢得多。不過德州居民別高興得太早，這個構想如果15年可以實現，那已經算太順利了。