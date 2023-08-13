我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

美南華裔青少年夏令營 圓滿落幕

休士頓訊
美南華裔青少年夏令營圓滿落幕。（美南華裔青少年夏令營提供）
美南華裔青少年夏令營圓滿落幕。（美南華裔青少年夏令營提供）

美南華裔青少年夏令營（CYC）在Covid-19疫情之後，正在努力的恢復以往的營運。從營銷、重新激發家長／學員的興趣、重建團隊、到填滿志願者空缺，該組織遇到了許多挑戰。不過，就算挑戰重重，這批青年朋友的團隊依然是充滿熱忱的進行準備工作，期待所有小朋友們的笑容。

美南華裔青少年夏令營圓滿落幕。（美南華裔青少年夏令營提供）
美南華裔青少年夏令營圓滿落幕。（美南華裔青少年夏令營提供）

經過九個多月的努力，該會在新任領導ANNE KUO等人的組織下，驕傲地展現強大的領導力，今年共有252位學員加入，他們重建CYC的往日榮光，並且不忘初心，維持了以往三大主題：領導才能、文化、以及友誼。除了全新的營地，CYC今年也推出了全新的課程，如歷史故事課。

同時他們保留了以往最受學員歡迎的扯鈴課、合唱課等等。為期三天的夏令營果然不負眾望，在所有工作人員的努力下，圓滿達成任務，所有幸苦是值得的，小朋友們的笑聲是美南華裔青少年夏令營接下來的努力的動力。

主辦單位敬邀所有家長及青少年朋友在網上觀賞CYC2023的紀錄影片 (網址: https://www.youtube.com/watch?v=oky68cMNauY)，並在臉書上追蹤Houston Chinese Youth Camp，掌握最新的動態！期待所有的家長們，請準備在2024年填滿十二生肖！

華裔 疫情 臉書

上一則

專家8月26日線上講座 教你判讀假訊息

下一則

世界最毒菇類「鵝膏菌」 德州也有

延伸閱讀

反對人工草取代天然草皮 新州小鎮2000多人連署

反對人工草取代天然草皮 新州小鎮2000多人連署
亞城中華文化學校夏令營 學員歡喜重聚

亞城中華文化學校夏令營 學員歡喜重聚
追逐軍旅夢 掐喉、踢肚…西安7歲童參加夏令營被當沙包

追逐軍旅夢 掐喉、踢肚…西安7歲童參加夏令營被當沙包
划船夏令營

划船夏令營

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注