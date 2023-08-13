美南華裔青少年夏令營 圓滿落幕

美南華裔青少年夏令營圓滿落幕。（美南華裔青少年夏令營提供）

美南華裔 青少年夏令營（CYC）在Covid-19疫情 之後，正在努力的恢復以往的營運。從營銷、重新激發家長／學員的興趣、重建團隊、到填滿志願者空缺，該組織遇到了許多挑戰。不過，就算挑戰重重，這批青年朋友的團隊依然是充滿熱忱的進行準備工作，期待所有小朋友們的笑容。

美南華裔青少年夏令營圓滿落幕。（美南華裔青少年夏令營提供）

經過九個多月的努力，該會在新任領導ANNE KUO等人的組織下，驕傲地展現強大的領導力，今年共有252位學員加入，他們重建CYC的往日榮光，並且不忘初心，維持了以往三大主題：領導才能、文化、以及友誼。除了全新的營地，CYC今年也推出了全新的課程，如歷史故事課。

同時他們保留了以往最受學員歡迎的扯鈴課、合唱課等等。為期三天的夏令營果然不負眾望，在所有工作人員的努力下，圓滿達成任務，所有幸苦是值得的，小朋友們的笑聲是美南華裔青少年夏令營接下來的努力的動力。

主辦單位敬邀所有家長及青少年朋友在網上觀賞CYC2023的紀錄影片 (網址: https://www.youtube.com/watch?v=oky68cMNauY)，並在臉書 上追蹤Houston Chinese Youth Camp，掌握最新的動態！期待所有的家長們，請準備在2024年填滿十二生肖！