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專家8月26日線上講座 教你判讀假訊息

休士頓訊
達福地區急難救助協會8月26日將舉行線上講座，資訊判讀力─防治假訊息。(協會提供)
達福地區急難救助協會8月26日將舉行線上講座，資訊判讀力─防治假訊息。(協會提供)

達福地區急難救助協會力邀台灣資訊環境研究中心IORG 共同主持人，同時也是台灣放伴教育協會理事長及《資訊判讀力》共同作者王孝成針對資訊的判讀和防治假訊息的傳播進行講座。

王孝成是教育工作者、媒體工作者、公民議題工作者且致力於轉譯公共議題、長期推動擴大公民參與公共事務。

他認為，你聽到看到的不要全信，在這個科技無所不能的時代，各種傳播資訊的工具越來越多也越來越容易使用，永遠不知道哪些人在製造和散播假消息。

IORG台灣資訊環境研究中心是以資料科學、研究台灣資訊環境為核心任務的民間研究單位，以科學研究、在地連結，強化公民社會資訊判讀力。

講座日期：2023年8月26日（周六，北美洲時間) ，講座時間：美東時間8：30pm～10：00pm，美中時間7：30pm～9：00pm，美西時間5：30pm～7：00pm，台灣時間8：30am～10：00am。

報名網址：https://forms.gle/PaR3PbWoZkYY5tSe9，提醒報名後，會收到一封報名成功的確認訊息，有時這封信會被您的郵箱系統自動送到Spam/Junk folder，報名者需留意。若有任何疑問或需要進一步的協助，請聯繫張志榮會長E-mail: [email protected]或817-903-2581。達福地區僑界急難救助協會網站:https://sites.google.com/view/dfweaa/home。

教育

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