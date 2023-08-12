布林肯會墨外長：漂浮障礙球最終會撤除

布林肯相信讓法院程序進行後，球鏈最終會被撤除。（取自布林肯X）

墨西哥 譴責艾伯特州長布設漂浮障礙球鏈的措施，美國國務卿布林肯 （Anthony Blinken）10日在華府國務院的合約廳（Treaty Room）會見墨西哥外交部長巴瑟納（Foreign Secretary Alicia Barcena）時指出，司法部已對艾伯特提訴，相信法律程序發展至終，會迫使艾伯特必須撤除球鏈。

位於伊戈帕斯（Eagle Pass）的球鏈在7月裝設完成後，該區域已發現至少幾具浮屍，墨西哥譴責艾伯特用戰爭器具來對付手無寸鐵的偷渡客 ，是缺乏人性的作為。

布林肯10日與巴瑟納部長會談後，兩人發布聯合記者會，布林肯指出，球鏈的爭議近期內就會在法院舉行聽證，美國是以法律為根據施政的國家，相信讓法院程序進行後，球鏈最終會被撤除。

另外，兩個月以來的酷熱天氣，不但讓非法移民的偷渡行動變得更危險，巡邊員（border agent）的工作也變得多出一重障礙。艾爾帕索區段（El Paso Sector）的巡邊員巴卡（Fidel Baca）指出，8月份偷渡客被逮捕的數目比7月稍有增加，平均每天抓到823人，巡邊員整天在烈日下曝曬，戴著鋼盔、穿著長袖制服和靴子，做這種工作的滋味不是外人可知的。

巴卡帶領KFOX電視台的記者開著吉普車巡邏時，看到兩小組人正偷渡進入美國，其中一組停下接受拘押，另一組則拔腿逃跑，其中多數都被巡邊員追到，但有一人逃到私人土地上躲藏。巴卡表示，碰到這種情況，巡邊員和偷渡客都面臨更多的危險，當幾位巡邊員到達一個儲存舊車的場地時，巴卡先大聲吹口哨，看看是不是有守衛犬（guard dogs），等了片刻沒有狗跑過來，他們才敢進去搜查。

巴卡指出，目前的會計年度中，艾爾帕索區段已經發現158位偷渡客的屍體，巡邊員一共出動過394次救援行動，漫漫長夏中在這個沙漠地帶，不知道還會有多少偷渡客會在旅途中喪命。