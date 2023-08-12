台灣松年學院同樂會 院長、學員展學習成果

休士頓台灣松年學院音樂同會學員合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓 台灣松年學院8月10日在該校舉行2023年音樂同樂會，院長許勝弘上台表演，展現學習成果，學員們依序上台演奏鋼琴及豎笛等樂曲，演出多首動聽的音樂，讓參與的來賓在盛夏之時，頗有消暑之感。

休士頓松年學院特別為高齡者提供「活到老，學到老」的優良學習場所和機會，並為德州 政府立案非營利教育 機構，因此捐款可獲減稅。

學院的信念和宗旨是透過「活與學」的融合追求豐盛的生命。上課採用選課制度，課程包括益智的、興趣的及實用的類別。

啟發性多語（普通話、台語、英語等）教學。一學年兩學期制，每星期一、二、三、四上課，師資優良。

松年學院誠摯的歡迎凡認同該院宗旨不分族裔的長輩走出自己的巢穴、進入一個融洽活躍愛的大家庭。松年學院歡迎您加入「學在樂中、活得好」的團隊和您行善捐贈嘉惠長輩的義舉。