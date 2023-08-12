我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

台灣松年學院同樂會 院長、學員展學習成果

記者封昌明／休士頓報導
休士頓台灣松年學院音樂同會學員合影。（記者封昌明／攝影）
休士頓台灣松年學院音樂同會學員合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓台灣松年學院8月10日在該校舉行2023年音樂同樂會，院長許勝弘上台表演，展現學習成果，學員們依序上台演奏鋼琴及豎笛等樂曲，演出多首動聽的音樂，讓參與的來賓在盛夏之時，頗有消暑之感。

休士頓松年學院特別為高齡者提供「活到老，學到老」的優良學習場所和機會，並為德州政府立案非營利教育機構，因此捐款可獲減稅。

學院的信念和宗旨是透過「活與學」的融合追求豐盛的生命。上課採用選課制度，課程包括益智的、興趣的及實用的類別。

啟發性多語（普通話、台語、英語等）教學。一學年兩學期制，每星期一、二、三、四上課，師資優良。

松年學院誠摯的歡迎凡認同該院宗旨不分族裔的長輩走出自己的巢穴、進入一個融洽活躍愛的大家庭。松年學院歡迎您加入「學在樂中、活得好」的團隊和您行善捐贈嘉惠長輩的義舉。

松年學院地址：5855 Sovereign Dr. Suite G Houston, TX 77036，TEL: (713) 272-8989，FAX: (713) 272-8112，EMAIL: [email protected]

長笛合奏，樂音悠揚。（記者封昌明／攝影）
長笛合奏，樂音悠揚。（記者封昌明／攝影）

休士頓 德州 教育

上一則

邵雯熱忱響應「公益為先，以球會友」 贊助捨得杯孔子基金會高球賽 募集獎學金支持優秀學生

下一則

逾200密西根僑胞 熱情歡迎徐佳青到訪

延伸閱讀

休士頓商業大樓財務告急 學者憂將重創經濟

休士頓商業大樓財務告急 學者憂將重創經濟
哈維颶風索賠 追討期將屆

哈維颶風索賠 追討期將屆
休士頓侯友宜後援會成立 氣氛高昂

休士頓侯友宜後援會成立 氣氛高昂
休士頓警局65學員 訪中國城美南銀行

休士頓警局65學員 訪中國城美南銀行

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉