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氣球版瓶中信 一飛跨州900哩 小女孩寫的

編譯陳盈霖／綜合外電報導
諾克斯夫妻透過簡訊與奧莉薇亞家庭取得聯繫。（Jaymes Knox）
諾克斯夫妻透過簡訊與奧莉薇亞家庭取得聯繫。（Jaymes Knox）

休士頓紀事報報導，有聽過瓶中信，但聽說過「氣球中的訊息」嗎？住在德州凱爾（Kyle）諾克斯（Jaymes and Rachael Knox），日前在自家後院中發現從天而降的「神秘氣球」，上面貼著一張捲起來的紙條，令人驚奇的是，「這是來自近900哩外田納西州的氣球」。

這對夫妻告訴KXAN，2日晚間他們在後院與狗玩耍時，突然一個神秘氣球從天而降，掉進後面的田野中。「我趕緊進屋告訴我的妻子瑞秋（Rachael），穿上妳的鞋，我們去冒險」傑梅斯（Jaymes）說。兩人跑到現場，確認這顆藍色氣球上附了一張紙條，是一張泛黃、風化的筆記紙，上面是孩童的筆跡，寫著「哈利（Haray）、哈利，你今天收到這條消息！布朗（Olivia Brown）發了這條消息。」

兩人後來與發送氣球的家庭取得聯繫，並用簡訊傳送他們看見氣球的照片。「我們被告知，布朗得知我們發現她發送的訊息後高興得跳了起來」，這位來自那什維爾（Nashville）家庭說，他們上月30日將氣球放上天空，這意味著氣球飛行三日，約880哩。

傑梅斯告訴奧莉薇亞說，他們將這個故事交給媒體，她喊著「我要出名了」。她在簡訊中告訴這對夫妻說，「大家好，我是發送氣球的人，我是奧莉薇亞，我的心臟尖叫，我太興奮了，從那什維爾到德州，這太酷了。」

這對夫妻希望奧莉薇亞能從新聞上看見他們的故事。「我們也希望能透過Zoom，線上見到這位活潑的小女孩。」

氣球 哈利 德州

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