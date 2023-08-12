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種族歧視塗鴉 17車遭噴漆謾罵

編譯林思牧／綜合報導
阿靈頓市多達17輛汽車，被人用油漆噴上種族歧視與鄙俗的塗鴉。(WFAA電視台）
阿靈頓市多達17輛汽車，被人用油漆噴上種族歧視與鄙俗的塗鴉。(WFAA電視台）

德州阿靈頓市（Arlington）上月底凌晨發生一連串汽車塗鴉事件，共有17輛汽車被人用油漆噴上種族歧視與鄙俗的塗鴉，市警局已經掌握一些相當清楚的視頻，現在要求民眾提供線索將歹徒繩之以法。

市警局指出，這一連串的塗鴉都是發生在凌晨的幾小時之內，在幾個不同地點取得的門鈴錄像中，都是同一輛白色的迷你廂型車載著幾名年輕人，因此看起來這些破壞他人財物的犯罪行為都是同一夥人犯下。

住在Safari Trail的史密斯（Dexter Smith），周六一大早6點左右走出家門，準備開他的銀色豪華柯維特（Corvette）跑車去上班，他走到車門邊發現有異樣，但一時沒有醒悟過來，接著他注意一看，車的側面、行李箱的上方都被人用黑色油漆塗鴨，有寫得大大的KKK（三K黨標誌）、一些鄙俗的髒話，還有NIGGER（黑鬼）等等。

非洲裔的史密斯表示，起初他是覺得驚訝，接著他開始覺得憤怒，然後他發現他兄弟的福特F-150皮卡也被噴上類似的塗鴉，他們報警以後開始清除塗鴉，他們知道用烤箱清潔劑（oven cleaner）來除掉油漆相當有效，經過一個小時他們把油漆清除。歹徒還把他家大垃圾桶裡的垃圾倒在門前，他不知道他們為什麼那麼恨他。

他表示已在阿靈頓住了一輩子，從來沒發生過這種事，這個事件讓他對社區的觀感有了相當大的改變，種族歧視者（racists）就住在社區之中，而且肆無忌憚的對不同族裔的人強烈表達不高興的情緒，即使做出犯法的事也要發洩心中的歧視。

其實在周六和周日，警方接到許多報案電話，總共有17輛車被人塗鴉，所寫的東西都類似，被拍到的錄影都顯示是同一輛迷你廂型車，塗鴉的是三名年輕的白人，開車的那人似乎綁著一個馬尾巴，因此可能有一位女性涉案。

但是受害者不全是黑人，但歹徒是針對非白人的車輛下手，塗鴉事件都是發生在市區的東南邊，歹徒很可能已經觀察了一段時間，找尋並記錄要在哪些地點作案。市警局要求市民查閱自家門鈴錄像，如果周六凌晨拍到那輛車的影像，應該把視頻提供給警方，如果能取得牌照號碼破案會容易得多。

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