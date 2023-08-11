我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

哈里斯縣長伊達戈 憂鬱症請假治療

編譯陳盈霖／綜合外電報導
哈里斯縣長伊達戈將請假接受臨床憂鬱症治療。（FOX 26）
哈里斯縣長伊達戈將請假接受臨床憂鬱症治療。（FOX 26）

KHOU 11電視台報導，哈里斯（Harris）縣長辦公室7日稱，縣長伊達戈（Lina Hidalgo）將請假接受臨床憂鬱症（clinical depression）治療。

32歲的她自2018年選舉中擊敗現任者埃米特（Ed Emmett），去年又擊敗挑戰者莫拉爾梅勒（Alexandra del Moral Mealer）成功連任。

她在X（過去稱為推特）上發文說，上個月她被診斷罹患臨床憂鬱症，7月下旬稱自己在外州一家機構接受住院治療，希望9月恢復正常工作。她並說「我是全美超過2100萬患有臨床憂鬱症的成年人之一。我的經歷困難，我將找機會公開自己的掙扎與挑戰。」

伊達戈請假期間，哈里斯縣政委員埃利斯（Rodney Ellis）將主持縣政會議（Commissioners Court），她還表示，幕僚長將在其辦公室處理日常事務。

出於隱私考量，埃利斯並未透露伊達戈治療地點，但他說相信伊達戈大約會離開兩周，「對她而言，接受治療，迅速解決這個問題很重要。」休士頓市長特納（Sylvester Turner）也對伊達戈的宣布發表聲明，稱她不是唯一一位與憂鬱症抗爭的人。

憂鬱症 隱私 休士頓

上一則

休士頓商業大樓財務告急 學者憂將重創經濟

下一則

女客喝醉還賣酒致意外摔傷 澤西海岸酒吧挨告

延伸閱讀

高溫之下男嬰遭留車內死亡 母親將受調查

高溫之下男嬰遭留車內死亡 母親將受調查
MLB／大谷翔平登「敬遠王」 仍敲雙安、4上壘

MLB／大谷翔平登「敬遠王」 仍敲雙安、4上壘
MLB／大谷翔平雙安、4次上壘 唯一出局差點炸裂第40轟

MLB／大谷翔平雙安、4次上壘 唯一出局差點炸裂第40轟
MLB／大谷翔平雙安、4次上壘 唯一出局差點炸裂第40轟

MLB／大谷翔平雙安、4次上壘 唯一出局差點炸裂第40轟

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦