哈里斯縣長伊達戈 憂鬱症請假治療

哈里斯縣長伊達戈將請假接受臨床憂鬱症治療。（FOX 26）

KHOU 11電視台報導，哈里斯（Harris）縣長辦公室7日稱，縣長伊達戈（Lina Hidalgo）將請假接受臨床憂鬱症 （clinical depression）治療。

32歲的她自2018年選舉中擊敗現任者埃米特（Ed Emmett），去年又擊敗挑戰者莫拉爾梅勒（Alexandra del Moral Mealer）成功連任。

她在X（過去稱為推特）上發文說，上個月她被診斷罹患臨床憂鬱症，7月下旬稱自己在外州一家機構接受住院治療，希望9月恢復正常工作。她並說「我是全美超過2100萬患有臨床憂鬱症的成年人之一。我的經歷困難，我將找機會公開自己的掙扎與挑戰。」

伊達戈請假期間，哈里斯縣政委員埃利斯（Rodney Ellis）將主持縣政會議（Commissioners Court），她還表示，幕僚長將在其辦公室處理日常事務。

出於隱私 考量，埃利斯並未透露伊達戈治療地點，但他說相信伊達戈大約會離開兩周，「對她而言，接受治療，迅速解決這個問題很重要。」休士頓 市長特納（Sylvester Turner）也對伊達戈的宣布發表聲明，稱她不是唯一一位與憂鬱症抗爭的人。