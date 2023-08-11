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休士頓商業大樓財務告急 學者憂將重創經濟

編譯林思牧／綜合報導
休士頓商業大樓出租情況不佳。（Visit Houston網頁）
休士頓商業大樓出租情況不佳。（Visit Houston網頁）

疫情引發的「居家上班」(work from home)狂潮餘波未息，休士頓商業建築物的出租率大幅下降，有59億元的商業建築抵押貸款未來18個月內將到期，有些經濟學家擔憂到時會引起「核子彈式的爆發」重創經濟。

到7月25日為止，休士頓地區將近有1300棟商業建築物的東主是用CMBS(Commercial Mortgage-Backed Securities，商業抵押貸款證券)取得融資的，尚未付清的貸款總額為59億元，這些融資都會在未來18個月內到期，而以目前商業建築出租的情況來看，東主面臨的景況堪憂。

根據休士頓企業報的報導，這些物業中最大的68棟，貸款額就高達20億元，其中的57棟被貼上「危機」標籤，這些物業的東主如果不做某種大動作提升業績，譬如做大規模裝修，出租率沒有提升的前景，業主無法收到足夠的租金，貸款的本利可能會無法支付，但要做大裝潢先要支出大筆的費用，也就是負債會更多，這就讓業主困在進退兩難的窘境。

休士頓企業報以「綠徑廣場」(Greenway Plaza)和「市中心一號」(One City Centre)兩個區域作為最負面的例子，綠徑廣場一共有十棟建築，歸三家投資公司擁有，尚未付清的貸款有4億6500萬元，去年5月貸款快到期的時候，貸款被轉到一家特別服務公司(special servicer)處理，業主希望藉此得到寬限期，好能另外取得融資。2020年3月的時候，這裡的出租率是88%，目前只有65%。

市中心一號是一棟31層高的大樓，尚未付清的貸款約為1億元，東主是佛羅里達州的Accesso Partners，2020年疫情爆發以後，大樓裡最大的租戶不再續租，現在的出租率只有25%左右，今年6月這件貸款也被轉給一家特別服務公司處理。

貸款 休士頓 融資

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