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嘉蘭市油漆工廠爆炸 民眾驚醒

編譯林思牧／綜合報導

德州華人樂於定居的嘉蘭市(Garland)，「雪文威廉斯油漆工廠」(Sherwin-Williams paint plant)7日(周一)凌晨1時過後發生大爆炸，大火又引發一系列大爆炸，附近居民最多只睡了三四個小時，並且擔憂空氣汙染會影響家人健康。

嘉蘭市消防局局長詹姆斯達格(James Dugger)指出，7日凌晨1時15分左右，有許多人打911電話報案，指出位於南穀倉路(South Shiloh Road)701號的工廠發生大爆炸。雪文威廉斯是美國最大的油漆製造廠之一，位於嘉蘭市的這間工廠規模相當大，各種管路繁複的交錯，看起來很像一座煉油廠。

消防局很快就到達火場，至少有三輛超大型的雲梯消防車從相當遠的距離噴射水柱，澆灌大約一個半小時後火勢被撲滅。一位住在附近的居民指出，他在睡夢中被一聲驚天動地的爆炸吵醒，他到戶外去看，油漆工廠發生大火，接著工廠裡儲存的油漆或化學物質被高熱引爆，每一次爆炸工廠上方就出現一個巨大的火球，他說當他數到15次爆炸以後，就沒有再繼續計算了。

多數的市民都被爆炸聲吵醒，反正睡不著覺許多人到工廠附近觀察狀況，空氣中瀰漫著某種特殊的氣味，大多數前來的人戴著口罩，前一晚早上床的人睡了半晚，晚睡的人整個晚上的睡眠都泡湯了。油漆著火顯然會釋出有害的化學物質，居民擔心空氣品質惡化會影響自己與孩子的健康。

所幸這場爆炸中只有一名員工受了輕傷，消防隊在現場給他包紮以後，建議他到醫院去檢查，他去過以後隨即回家休息，身體情況並無大礙。天亮以後周圍的幾條街道還是被封鎖，消防局開案調查這件意外的原因。媒體用無人機在工廠上方拍攝的視頻顯示，到處都是燒焦的化學物質容器和扭曲折斷的管路，損壞相當嚴重，短期內不可能復工。

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