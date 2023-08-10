美南銀行推出「零存整付」專案

美南銀行即日起推出「零存整付EZ Saving」專案。

美南銀行即日起推出「零存整付EZ Saving」專案，每月以0負擔的小額存款方式，讓自己能夠存小錢攢大錢 。「零存整付EZ Saving」開戶要求門檻極低，即使本金不多也能輕易養成儲蓄 習慣，更無須專業知識，也可以穩賺利息，賺取被動的收入。即可用以補助孩子學費、買車買房的頭期款、旅遊，或用以來支付年底的房屋稅等，何樂而不為。

所謂的「零存整付EZ Saving」是指客戶在指定時間內定時將定額本金存入EZ Saving儲蓄帳戶，當中的利息按複息計算，計劃到期就能夠一次過提取本金和利息。複息計算會將每期獲得的利息自動滾存至下一期，變成本金的一部分，再重新計算利息。假設客戶零存整付計劃每月儲821.94元，存款期12個月、複利率 3%，到期後的本利和是一萬元，實賺利息為136.7元。又或以到期後的本利和是一萬元，複利率3.15%，以每月404.24元的24個月，實賺利息為298.24元，或每月264.84元的36個月，複利率3.25%，實賺利息為465.76元。

面對經濟起伏動盪，定期存款是保守理財方法之一。然而定期存款是一筆數額較大的儲蓄方式。但本金不多，或不想所存的本金被長期「鎖死」在定期存款內，「零存整付EZ Saving」便是最為適合的抉擇。這類的小額理財規劃方法，為自己或家人在未來一到三年的短期規劃做合理存款，即沒有壓力也可以讓自己達到短期儲蓄效果。

有關開設「零存整付EZ Saving」存帳戶相關細節及規定，請洽美南銀行各地分行或電洽713-771-9700 或上網查詢www.swnbk.com （Member FDIC）。