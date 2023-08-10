在杜拜亂說話 網紅險回不來

德州時髦卡車司機網紅差點被留滯杜拜。(Sassy Trucker臉書)

自號「時髦卡車司機」(Sassy Trucker)的休士頓 網紅，被阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates阿拉伯聯合酋長國）限制出境四個月以後，8日(周二)終於取回護照登上飛機離境，她的境遇可以給前往阿拉伯國家旅遊的人一個警惕，在那些國家隨口亂說話可能會淪為階下囚。

29歲的蒂葉菈艾倫(Tierra Young Allen)是休士頓的居民，她其實並不是真正的職業卡車司機，只是喜歡開著貨櫃卡車頭四處旅遊，把視頻放上抖音TikTok 很受歡迎，現在有18萬名追隨者，做為網紅是她的全職工作，穿著打扮得時髦開一具大卡車的車頭，確實引發大眾的興趣。

4月份她去聯合大公國旅行，租了一輛車四處遊玩，但是中間卻出了車禍，她去還車的時候租車 行向她索賠，雙方意見不合發生爭執。具體的細節外人並不確知，但杜拜警方(Dubai Police)表示租車行打電話報警，指稱蒂葉菈艾倫用骯髒粗俗的字眼向一名租車行的員工大吼(shouting)。

在以伊斯蘭教為國教的國家，言語和手勢都有一些限制，美國人民習慣了「言論自由」(Freedom of Speech)，以為沒有動手就沒事，但是在阿拉伯國家，在口角爭執中向對方比中指、送簡訊時罵髒話(calling names)、或者向對方詛咒(swearing)，都可能引發刑事犯罪案件(spark criminal cases)。

租車事件後蒂葉菈艾倫被控誹謗(slandering)和破壞名譽(defaming)兩項罪名，護照被警方扣留。阿聯酋是阿拉伯半島上七個酋長國(sheikhdoms)組成的，杜拜與阿布達比(Abu Darbi)是其中的兩個。在這裡公然侮辱他人可以被判處最高一年的監禁以及最高相當於5450元美金的罰款，西方國家觀光客租車時常與租車行發生爭執，大聲罵人後被拘禁、罰款的事件時有所聞。

蒂葉菈艾倫在繳交1360元美金的押金(deposit)後護照被放回，她8日搭上一班飛往英國的班機後，在TikTok上放了一段視頻，慶祝她重獲自由不再需要擔心坐牢，抵達英國後她轉機飛回休士頓。