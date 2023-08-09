我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

德州熱爆 電價飆升8倍

編譯陳盈霖／綜合外電報導

彭博社報導，德州電價在6日的酷熱中，飆升800%。根據電網營運商「德州電力可靠性委員會」（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT），6日晚間電價從5日約275元的高點，飆升至每兆瓦時（megawatt-hour）2500元以上。在下午6時結束的一小時內，電網可用電力容量相較於電力消耗的剩餘量，縮小至1.6吉瓦（Gigawatts），ERCOT稱有額外儲備量可用於滿足需求。

ERCOT之前聲明中表示，「由於氣溫升高、需求增加及儲備可能減少，德州電力可靠性委員會發布6日與7日天氣預報，也會持續密切監測情況。」

根據國家氣象局，德州大部分地區近期都處於高溫警告下，大片地區發布極端高溫警告（excessive heat warning），達拉斯6日下午氣溫飆升至華氏107度（攝氏42度），高溫指數（Heat index）連續兩天達到111度。儘管德州人日常活動照舊，但官員警告居民採取預防措施降低熱浪風險。達拉斯啟動臨時避暑中心。

至6日下午4時左右，用電量預計達到84.4吉瓦的峰值，這也是可靠電力委員會用電量史上最高峰。

德州 高溫 熱浪

上一則

房價實惠 明州雙子城為芝城人遷居熱點

下一則

龍捲風襲大華府 馬州州長：救援、修復須花數日

延伸閱讀

德州辣醬標籤 遭判誤導顧客

德州辣醬標籤 遭判誤導顧客
關帝廟慶祝關聖帝君誕辰

關帝廟慶祝關聖帝君誕辰
德州人語／興趣是最好的老師

德州人語／興趣是最好的老師
漂浮障礙球鏈爭議 8月22日舉行聽證

漂浮障礙球鏈爭議 8月22日舉行聽證

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」