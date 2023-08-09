德州熱爆 電價飆升8倍

彭博社報導，德州 電價在6日的酷熱中，飆升800%。根據電網營運商「德州電力可靠性委員會」（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT），6日晚間電價從5日約275元的高點，飆升至每兆瓦時（megawatt-hour）2500元以上。在下午6時結束的一小時內，電網可用電力容量相較於電力消耗的剩餘量，縮小至1.6吉瓦（Gigawatts），ERCOT稱有額外儲備量可用於滿足需求。

ERCOT之前聲明中表示，「由於氣溫升高、需求增加及儲備可能減少，德州電力可靠性委員會發布6日與7日天氣預報，也會持續密切監測情況。」

根據國家氣象局，德州大部分地區近期都處於高溫 警告下，大片地區發布極端高溫警告（excessive heat warning），達拉斯6日下午氣溫飆升至華氏107度（攝氏42度），高溫指數（Heat index）連續兩天達到111度。儘管德州人日常活動照舊，但官員警告居民採取預防措施降低熱浪 風險。達拉斯啟動臨時避暑中心。

至6日下午4時左右，用電量預計達到84.4吉瓦的峰值，這也是可靠電力委員會用電量史上最高峰。