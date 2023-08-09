休士頓侯友宜後援會成立 氣氛高昂

中國國民黨休士頓分部2024大選後援會成立大會，全體黨員呼口號。（記者封昌明／攝影）

籌畫多時的休士頓 侯友宜後援會於8月5日在中華文化中心新建大樓摯友廳舉行。休士頓僑社計有約200人出席，就在全體激昂高唱「團結就是力量」歌聲中揭開序幕。

會中播放「中國國民黨 朱立倫主席對海外黨員成立後援會的談話」和「中國國民黨提名總統候選人侯友宜同志向海外拜票致意」的影片。

休士頓分部常委張錦娟報告，即將來臨的第16屆總統副總統選舉和第11屆立法委員選舉，將於2024年1月13日舉行。在朱立倫帶領下的第21次全國代表大會上， 國民黨一致提名了侯友宜市長為總統候選人，展現了團結和「政黨輪替、造福台灣」的目標。讓我們團結最大的力量，獲得社會最強大的支持，共同努力確保國民黨成功贏得總統選舉，並獲得立法院席次的多數，以守護大家！為中華民國 、為台灣這塊土地，共同打拚。

江鎮遠（左四）帶領黨員激昂高唱「團結就是力量」。（記者封昌明／攝影）

現場特別邀請德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中，以「守護中華民國，唯眾志方能成城」為題，分析國際大勢及呼籲大家要贏得大選，最要緊的就是團結一心眾志成城。他表示， 2024年選舉是台灣民主的關鍵時刻，也是和平與戰爭之間的重要關口。讓我們一定要團結起來，共同努力實現團結勝選和政黨輪替再現藍天。

主辦單位表示，許多朋友們對投票的資格及程序還有相當的疑問，休士頓分部張常委為大家解說選民登記的資格及程序。現場還有總支部唐心琴常委、美南支部甘幼蘋常委為有疑問的朋友做更精細的說明。之後還請郭蓓麗委員現場說明組團回台投票暨旅行的詳細資料。預先做好完整的準備及解惑。

籌備會並且在門口備有T恤，還有精美國旗黨徽圖案的水杯義賣，更備有捐款箱。感謝大家能慷慨解囊，為贏回政權台灣更好而努力，能為中華民國的安全盡一份力。後援會將會把所有捐款送至台北競選總部。最後領唱小組和休士頓分部所有委員上台和全體齊聲高唱「中華民國頌」，並且在歡呼口號聲中，為當天的成立大會，做一個完美的結束。