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義工發遊民食物被罰 陪審團判無罪

編譯林思牧／綜合報導
義工飛利浦皮孔接到休士頓警局第一張罰單，但已被法院撤銷。(Food, Not Bombs網頁)
義工飛利浦皮孔接到休士頓警局第一張罰單，但已被法院撤銷。(Food, Not Bombs網頁)

休士頓的一間慈善機構在市立圖書館前給遊民發食物，被市警局開了幾十張罰單，該組織給第一張罰單繳了罰款以後抗告，陪審團日前在庭審中判決那位義工無罪，其他幾十張罰單應該也可跟著撤銷。

「給食物，不給炸彈」(Food, Not Bombs)組織的領導人希爾朵瑞(Shere Dore)指出，遊民滿街的問題不是一日可解的，但這些義工不忍心看到餓肚子的人，特別是幼齡的兒童，他們願意花時間來給遊民發食物和飲水，但市政府卻命令警察局給義工開罰單，難道博愛眾人犯法？

第一位收到罰單的義工是飛利浦皮孔(Phillip Picone)，該組織給那張罰單繳過罰金以後，在罰單上聲明要抗告，法院把庭審排在7月下旬。庭審中陪審團判決皮孔無罪，而運用這個先例，其他大約45張罰單應該會撤銷，繼續開庭審判只是浪費公帑和時間。

該組織與代表出庭的辯護律師於7月30日(周日)宣布這項勝利，律師保羅庫柏許(Paul Kubosh)指出，市議會2012年制訂的那項法規太荒謬(absurd)，竟然把善心人(Good Samaritan)的施捨當成犯罪的行為。

但休士頓市政府在那場記者會之後發表書面聲明，指出該組織違反法規未經圖書館書面許可，就在圖書館前散發食物，吸引成群遊民聚集，造成衛生與安全的問題，市政府雖然在這件官司上受到挫折，但仍將緊迫的執行那項法規，市警局將繼續給違規的人開罰單。另外，市政府早已提供另一個場地給該組織，但他們卻不願意換地方。

市民對這件官司的判決也明顯地分為兩派，收入較高的居民認為，原本是讓市民提升文化水平的圖書館，開放的時間現在總是看到許多骯髒的遊民在裡面睡覺、吹冷氣、上廁所、梳洗、給手機充電，這些人並不讀書，反而給去讀書、借書的民眾造成騷擾和畏懼，家長尤其不願意讓孩子看到那些醜陋的場景，因此許多市民避免再去圖書館，圖書館似乎已成為遊民收容所，完全失去了原本設館的宗旨。

遊民 圖書館 休士頓

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