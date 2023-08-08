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漂浮障礙球鏈爭議 8月22日舉行聽證

編譯林思牧／綜合報導

聯邦法官就司法部(Justice Department)對德州所提的訴訟作宣布，該訴訟指控艾伯特州長在Eagle Pass裝設的1000呎長漂浮障礙球(floating barriers)違法，並請法院強制德州政府立即將它撤除。一名聯邦法官5日宣布，訂於8月22日為此舉行聽證會，聽證之前州政府暫時不須撤除球鏈。

司法部的訴訟是根據聯邦河川與港口法(Federal Rivers and Harbors Act)提出的，艾伯特在裝設漂浮障礙球鏈前沒有向陸軍工兵署(US Army Corps of Engineers)申請許可，因此是非法的行動。但聯邦法官並沒有要求艾伯特將球鏈在司法部要求的十天內撤除，而是要先舉行聽證會以決定球鏈是否違法。

如果法官在聽證會後決定球鏈必須撤除，州政府有十天可以用來做拆除工作，因此預期這條球鏈至少會設置到9月1日。

另外，德州南部位於邊境地帶的愛丁堡市(Edinburg)，6日(周日)清晨4時35左右在「聯合夜總會」(El Antro Nightclub)發生濫射事件，警方接到報案電話後派員前往處理。愛丁堡位於希達爾戈縣(Hidalgo County)，縣警局的警員到達夜總會時發現有七人中彈，其中兩名女子的傷勢非常嚴重，被送醫急救後仍在性命垂危(critical)的地步，另五人則沒有生命危險。

警方調閱夜總會的監控錄像後，已經公布了許多張相當清楚的嫌犯槍手與車輛的照片。嫌犯是一名相當年輕的西裔男子(Hispanic male)，他開的是一輛很破舊的淺色日產(Nissan)小轎車，車子前左側和駕駛座的門都有碰撞凹陷的鈑金，引擎蓋的顏色跟車子其他部分的顏色不一致，引擎蓋應該是換過的，另外，車子的左前輪沒有輪圈蓋(hubcap)。

警方呼籲能認得出嫌犯或那輛車的民眾，打956-668-8477電話向希達爾戈縣犯罪制止人熱線(Hidalgo County Crime Stoppers Hotline)舉報。當時在場的人指出，這起槍擊案可能是因為爭風吃醋而引發的。因為照片相當清楚，警方認為應該有人會認出，但他們擔心那人已逃到墨西哥。

德州 司法部 槍擊

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